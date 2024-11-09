9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi hakkında bir açıklama yaparak kanun teklifine destek veren milletvekillerine teşekkür etti. Yeni değişikliklere göre Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da 6 ay içinde sahipleri tarafından teslim alınmayan araçların satışının hızla yapılması sağlanacak. Araçların üzerinde bulunan tüm şerhler ayrıca bir işleme gerek olmaksızın, satış tarihinden itibaren kalkmış sayılacak. Böylece araçlar çürümekten kurtulup ekonomiye kazandırılacak.

SOYADI MADDESİ

Kadın evlendiğinde kocasının soyadını alıyordu. Ancak evlenirken kadın, başvuruyla kocasının soyadının yanında kendi soyadını kullanma hakkına da sahip. Yargıtay kararıyla kadın artık evlendikten sonra da bekarlık soyadını tek başına kullanabilecek. Madde çıkarılmasaydı evli kadınlar bekârlık soyadını tek başına kullanamayacaktı.