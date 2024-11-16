Atatürk’ün ıslak imzalı mektubu açık artırmada

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak eski Yugoslavya Kralı l. Aleksander'a gönderdiği ıslak imzalı 'Elçilik Atama Kararı', 24 Kasım günü açık artırmayla satışa sunulacak. Güncel bedeli 11 bin dolar olarak belirlenen ve bu rakamdan çok daha yüksek fiyata satılması beklenen orijinal ıslak imzalı mektubun, paha biçilmez ve eşi, benzeri olmayan bir eser olduğu belirtildi. Atatürk'ün 1 Kasım 1928 Harf Devrimi'nden 3-5 ay önce Osmanlıca yazdığı mektupta, "Samsun Milletvekili Nusret Sadullah Bey'i Majestelerine Olağanüstü Delege ve elçi olarak atamaya karar verdim" yazıyor. Gazi Mustafa Kemal gofreli mektup, ünlü hattat Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer tarafından divani hat ile Osmanlıca yazılmış 4 sayfadan oluşuyor.