İsrail’e silah ambargosu için girişim başlatıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Fidan, ülkenin çok boyutlu ve zorlu sınamalarla kuşatıldığı bir coğrafyada yer aldığını, bölgedeki son gelişmelerin bunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Fidan, İsrail'e silah ambargosu uygulanması için Birleşmiş Milletler'de bir girişim başlattıklarını belirterek, "İsrail'i uluslararası toplum içinde tecrit etmek ve uluslararası toplumu harekete geçirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz" dedi. Temas Grubu olarak Ankara dahil çeşitli başkentlerde iki devletli çözümün uygulanması için toplantılar başlattıklarının altını çizen Bakan Fidan, "Uluslararası toplumu harekete geçirdik. Mayıs ayında İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini hatırlayacağınız gibi durdurmuştuk. Ayrıca İsrail'e silah ambargosu uygulanmasının BM Güvenlik Konseyi tarafından gündeme alınmasını teminen Birleşmiş Milletler'de bir girişim başlattık. İsrail'e silah satışının durdurulması için çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Fidan, yeni ABD yönetimiyle milli çıkarlar doğrultusunda yapıcı bir diyalog kurmayı hedeflediklerini de söyledi.

F-16 SÜRECİ MASADA

Bakan Fidan, "Müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmayan ülkemize yönelik yaptırım ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili taleplerimizi, temaslarımızda güçlü ve ısrarlı biçimde gündemde tutmaktayız. ABD yönetimiyle yıl boyunca temaslarımızda PKK/YPG/SDG ile işbirliği, FETÖ'ye yönelik tutum ve tek taraflı yaptırımların ilişkilerimize zarar verdiğini her fırsatta vurguladık. Ekonomi, ticaret, enerji, iklim, savunma, terörle mücadele, bölgesel konuları kapsayan Stratejik Mekanizma çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz istişarelerle diyaloğumuzu güçlendirdik. F-16 tedarik talebimizi sözleşme ile sonuçlandırdık. Yeni ABD yönetimiyle milli çıkarlarımız doğrultusunda yapıcı bir diyalog kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.