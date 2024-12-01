Halep düştü

Suriye'de üç gündür orduyla çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı Heyet Tahrir Eş-Şam'a (HTŞ) grubu, savunma hatlarını kırarak buralardan Halep kent merkezine girdi. Silahlı gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı. Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

HTŞ, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi. En az 850 kilometrekarelik bir alanın HTŞ'nin kontrolüne geçtiği bildirildi. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın Halep'te bulunan heykelleri yıkılmaya başlandı. Esad rejiminden yapılan açıklamada ise, HTŞ'nin Halep'e girdiği doğrulandı. Çatışmada askerlerin öldüğünü belirten yetkililer, "Halep'ten geçici olarak çekiliyoruz. Amacımız karşı saldırı başlatmak" açıklamasını yaptı. Öte yandan, Rusya'nın Esad rejimine ek askeri yardım sözü verdiği kaydedildi.