Nükleer tesislere yönelik esaslar belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Nükleer Tesislerde Organizasyon Yapısı ve Personel Yönetmeliğine ilişkin esaslar belirlendi. Konuya ilişkin NDK kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre araştırma reaktörlerinde yetki sahibi bir operatörün olmadığı ve bu sebeple reaktörün çalıştırılamadığı durumlarda reaktör tasarımı, yakıt tipi, reaktivite kontrolü, termal güç, nötron akısı, güvenlik sistemleri, soğutucu malzemesi ve moderatör malzemesi, konsol tasarımı ve enstrümantasyonu gibi nitelikler dikkate alınarak ilgili araştırma reaktörüyle benzerlikleri ile farklılıklarının ve varsa bunların güvenlik üzerindeki olumsuz etkilerinin nasıl giderileceği belirlenerek Kurumun değerlendirmesine sunulacak.