Başkan Erdoğan: Şimdi hedef Şam

Erdoğan, dün cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namazın ardından kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerden bahsederek, "Terör örgütleriyle birlikte oradaki bu direniş devam ederken, bizim de hatırlarsanız Esad'a bir çağrımız olmuştu. Gel görüşelim, Suriye'nin geleceğini birlikte tayin edelim demiştik. Ne yazık ki Esad'dan bu işe olumlu bir cevap alamadık. An itibarıyla İdlib'den sonra Humus yine muhaliflerin elinde ve Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil, gönlümüz bunları istemiyor" dedi.

LÜBNAN'DAN YARDIM TALEBİ VAR

Başkan Erdoğan, "Lübnan'dan bir haber aldım. Sayın başbakanın bir görüşme talebi var. Büyük ihtimalle görüşeceğiz. Lübnan biliyorsunuz çok sıkıntılı durumda. Gerek Golan'da gerek Beyrut'ta artık her taraf yerle yeksan olmuş. Biz de tabii elimizden geleni yapacağız. Ancak Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için de Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bunlar özellikle de ayni, hatta hatta nakdi yardım talepleri var. Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇIKIŞ YOLU'

"Önceki gün Guterres'le görüşmem oldu" diyen Erdoğan, "Onlar da ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyorlar. Birbirimizle olan görüşmeleri devam ettirelim diyorlar. Bizler de bu görüşmelerimizi devam ettirmek suretiyle bölgedeki ateşkesi ama sonsuz olmak üzere nasıl devam ettiririz? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Birleşmiş Milletler bu konuda tabii tek çıkış yolu. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar da arka arkaya geliyor. Bunlar tabii İsrail'i köşeye sıkıştırıyor. Fakat bugüne kadar İsrail kendisi aleyhinde verilmiş kararların hepsinde de sıyırdı. Ama insanlık İsrail'i bu attığı adımlarda, yaptığı bu ihanetlerde yalnız bırakmayacak ve hesabını soracak. Başta ülkem olarak, Türkiye olarak bu hesabı biz de soracağız, sormalıyız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN 4. EĞİTİM ZİRVESİ'NE MESAJ

Türkiye Maarif Vakfı tarafından "Eşit ve Daha Adil bir Toplum ve Sürdürülebilir bir Gelecek için Eğitim" temasıyla çevrim içi düzenlenen 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl itibarıyla 338 bin 161 uluslararası öğrenciye üniversitelerinde eğitim veren Türkiye'nin, yükseköğretim kapasitesinin yüzde 4,76'lık kısmını ifade eden bu kontenjanla dünya sıralamasının ilk 10'u arasında yer aldığını söyledi. Mesajında, zirvenin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti: "Dünyanın pek çok ülkesinde öğrencilerin maruz kaldığı eşitsizliklerle ilgili tespitlerin yer alacağı, aynı zamanda eğitim ve devlet, eğitim ve sosyal adalet gibi konuların tartışılacağı bu yıl ki zirveden de başarılı neticeler alınacağına inanıyorum. 446 okul, 1 üniversite, 19 eğitim merkezi, 11 Türkiye Araştırmaları Merkezi ve 44 yurt ile 55 ülkede faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı, toplamda 50 binden fazla öğrenciye hizmet sunuyor. Dünyanın 55 farklı ülkesinde fedakarlıkla hizmet eden tüm vakıf mensuplarımızı canıgönülden tebrik ediyorum."