Emine Erdoğan: Bir milleti tarihten silmeye çalışıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da "Doha Forum 2024" kapsamında düzenlenen "Filistin için tek yürek: İşgalin ve soykırımın karanlığında umudu koruma" oturumuna katıldı. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı forumda konuşan Emine Erdoğan, Filistinli çocukların AlŞifa Hastanesi'nin önünde düzenledikleri basın toplantısıyla dünyaya "yaşamak istiyoruz, bizi koruyun" çağrısı yapmalarının üzerinden tam 395 gün geçtiğine dikkati çekti. Erdoğan, "Tam 14 aydır, örgütlü bir zalimliğin, insanlığın ortak vicdanına, insan olmanın haysiyetine gerçekleştirdiği en acımasız saldırılardan birisine tanıklık ediyoruz. 'Meşru müdafaa' adı altında genci yaşlısı, kadını erkeği, Hristiyanı Müslümanı ayırt etmeksizin bir ülke, milleti ve kültürüyle topyekun tarihten silinmeye çalışılıyor. Vicdan sahibi herkes adına sormak istiyorum: 16 bini çocuk olmak üzere, 44 bin sivili vahşice katletmek, hastane hatta yetimhane bombalamak, hangi din veya hukuk sisteminde 'meşru' olabilir?" dedi.

EN KARANLIK SOYKIRIM

Emine Erdoğan, "Son bir yıldır bu işgal, tarihin en karanlık soykırımlarından birisine dönüşmüş durumda. İsimler, hayatlar her gün artan durumfarklı sayılar arasında kaybolup gidiyor. Her yeni kayıp, geçilemeyeceğini düşündüğümüz bir başka etik sınırı daha geride bırakıyor. Bugün tanık olduğumuz soykırım, tarihte ilk kez kurbanları tarafından, olur da bir yerden yardım gelir ümidiyle naklen dünyaya aktarılıyor. Filistin'de tanık olduğumuz şey bir savaş değil. Bu, en güçlü ve zalim olanın hayatta kaldığı, öteki hayatların kolayca harcanabildiği bir dünya düzeni- ni kabul ettirme çabası. Gazzeliler onurlu direnişiyle, hepimize unuttuğumuz faziletleri hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.