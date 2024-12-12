Huzura giden yol açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı"nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasına, bölgede ve dünyanın farklı köşelerinde ümidini Türkiye'ye bağlamış, kaderini Türk milletinin istikbaliyle birleştirenlere selamlarını göndererek başlayan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

'HERKESE KAPIMIZI AÇTIK'

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir tasavvur sahibi olduklarını belirten Erdoğan, "7 asır önce devletimizin kurucularına yapılan bu tavsiye devlet ve toplum hayatında yüzyıllardır milletimize rehberlik ediyor. Burada şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim; Türkiye asırlardır mazlumlara eman yurdu olmuş, müşfik ve merhametli bir ülkedir. Milletimiz de alicenap bir millettir. Kapımıza gelene 'Türk müsün?', 'Arap mısın?', 'Kürt müsün?' diye sormadık. Bizden yardım dileyene 'Hristiyan mısın?', 'Yahudi misin?' diye sormadık. Sadece ülkemizin kapılarını değil, gönül dünyamızın kapılarını da ardına kadar biz açtık" dedi.

'GERİ DÖNÜŞLER ARTACAK'

Suriyeli muhacirleri 'Ensar' ruhuyla 13 yıl boyunca en güzel şekilde misafir ettiklerini belirten Erdoğan, "Hatırlayın hep ne dedim; 'Biz ensarız.' Dolayısıyla 'bir muhacir neyi yapıyorsa işte biz bunu yapmaya mecburuz' dedik. Ne zaman dedik? 'Sizi kovacağız' diyen bu ülkedeki ana muhalefete rağmen dedik. CHP'nin eski genel başkanı Nazivari, ırkçı, nefret söylemleriyle milletimizi galeyana getirmeye gayret etti. Mesele Suriyeli muhacirler olunca duymadılar, görmediler, konuşmadılar. Peki, sonuçta ne oldu? Vicdan kazandı, insanlık kazandı, merhamet kazandı, dayanışma kazandı, yüce gönüllü olmak kazandı" dedi. Erdoğan, "Eli kanlı Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte inşallah Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır. Suriye'de barış ortamı kök saldıkça inanıyorum ki gönüllü geri dönüşlerin sayısı da zamanla artacaktır" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Erdoğan, şimdi CHP'nin ve bazı faşist grupların bu olumlu iklimi de sabote etmeye çalıştıklarını belirterek, "Yaptıklarından dolayı biraz olsun mahcubiyet duyması gereken CHP'nin Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin kuyruk acısıyla mülteci düşmanlığını köpürtmesi bu siyasi parti adına bir utanç vesikasıdır. Burada bir hususu da söylemeden geçemeyeceğim; biliyorsunuz bunlar yıllarca şahsımıza 'diktatör' iftirası attılar. Sadece bize değil Türk demokrasisine de gölge düşürmek istediler. CHP ve yandaşlarına tavsiyem, 'diktatör kime denir' görmek istiyorlarsa Suriye'den gelen hapishane görüntülerini seyretsinler. Diktatörün ne olduğunu gerçekten öğrenmek istiyorlarsa gitsinler yere göğe sığdıramadıkları Baas rejiminin günah galerisine bir baksınlar" şeklinde konuştu.

MURSİ'NİN YOL ARKADAŞINDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Mısır'da şehit edilen seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yol arkadaşlarından Asım Abdulmacid, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çok ses getirecek bir açıklama yaptı. Asım Abdulmacid, geçmiş yıllarda Başkan Erdoğan'ın Suriye politikalarına bazı kesimlerin yaptığı eleştirilerde haksız olduklarını ve bu tespitlerin boşa çıktığını belirtti. Başkan Erdoğan'ın Katar'dan Libya'ya, Suriye'den Azerbaycan'a kadar yaptığı bütün tarihi hamleleri sıralayan Abdulmacid, "Tüm bu başarıları bir araya getirdiğinizde ve bunların Müslümanların bölgemizdeki çöküş döneminde gerçekleştiğini hatırladığınızda, eğer akıl ve adalet sahibi biriyseniz, bu Anadolu kurdunu selamlamaktan başka bir şey yapamazsınız" ifadelerini kullandı.