Türkiye diplomatik temsil ağıyla dünyada ilk 3 ülke arasında

Dış temsilcilik sayısını günden güne artıran ve dünya çapında bu konuda ilk 3 ülke arasında yer alan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 261 diplomatik ve konsüler misyon bulunuyor. Dışişleri Bakanlığının son durumuna ilişkin sayısal verilere göre, 261 diplomatik ve konsüler misyonla dünya çapında ilk 3 ülke arasında yer alan Türk diplomatik temsil ağı, bölgesel ve küresel gelişmeleri yakından takip ederek, sorunların çözümü ve istikrarın sağlanması için aktif rol üstleniyor. Dış temsilcilik sayısını günden güne artıran Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 146 büyükelçilik, 13 daimi temsilcilik, 99 başkonsolosluk, 1 konsolosluk ajanlığı, 1 konsolosluk bürosu ve 1 ticaret ofisi bulunuyor.

BAŞKANLAR AĞIRLANDI

Bakanlığın merkez ve yurt dışı teşkilatında her seviyede toplam 7 bin 500 personel çalışıyor.Bu personelin 2 bin 428'i merkez teşkilatında, 5 bin 72'siyse yurt dışı temsilciliklerinde görev alıyor. Bakanlıkta çalışanların yüzde 37'sini, kariyer memurlarının yüzde 38'ini, genel müdürlerin yüzde 36'sını ve genel müdür yardımcılarının yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor. Türkiye'de Kasım 2024 itibarıyla 140 büyükelçilik, 95 başkonsolosluk, 9 konsolosluk, 62 uluslararası kuruluş ofisi, 1 daimi temsilcilik ve 1 ticaret ofisinden oluşan toplam 308 yabancı temsilcilik bulunuyor. Kasım itibarıyla, 44 devlet ve hükümet başkanı, yoğun diplomasi trafiğine sahne olan Türkiye'de ağırlandı.