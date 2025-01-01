Bakan Fidan: Türkiye-Avrupa birleşmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- AB ilişkileri hakkında Fransız televizyonu France 24'e değerlendirmelerde bulundu. Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy öncesi çizgiye dönmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, daha etkin bir bölgesel güç için Türkiye ile Avrupa'nın birleşmesi gerektiğini belirtti. Fidan, Sarkozy dönemiyle birlikte Türkiye'nin üyeliğinin, iç siyasetin bir parçası olarak ele alındığını ve Türkiye'ye kimlik siyaseti merceğinden bakılmaya başlandığını söyledi. Avrupa'nın güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin iki yaklaşımın varlığına dikkati çeken Fidan, bunlardan ilkinin, Avrupa'nın Türkiye'yi de içine alarak ve jeostratejik bir tutum sergileyerek kendi bölgesinde kendi ağırlık merkezini oluşturması ve böylece uluslararası kaosa ve jeopolitik risklere karşı daha dirençli hale gelmesi olduğunu söyledi. Fidan, ikinci yaklaşımın ise Avrupa'nın kendi güvenliği için "diğer aktörlere çok bağımlı" kalması olduğunu kaydetti.