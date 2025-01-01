“Ya silahlar ya da silah tutanlar gömülecektir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıl mesajı yayımladı. Bahçeli yayımladığı yeni yıl mesajında, "Yeni yılın arifesinde en kalbi duygularla, hürmet ve muhabbetle selamlarımı iletiyor, milli varlığımız ve birliğimiz payidar olsun diyorum. Tarihî değişimlerin hızlandığı, coğrafya temelli hesapların güncellendiği bir yılı geride bırakıyor; yepyeni ümitlerin, düğümü açılmamış beklentilerin, gün yüzü görmemiş gelişmelerin kundağı ve kuluçkası olan taptaze bir yıla giriş yapıyoruz" dedi.

TERÖRE MÜSAMAHA YOK

Mesajında yeni yüzyılın ana çatısı kutuplaşmayı dışlayıp kucaklaşmayı esas amil kabul eden kaynaşma menşeli yeni bir siyasetle örülmelidir diyen Bahçeli, "Kronik ve kemikleşmiş ihtilafları üzerinde uzlaşılmış milli ilkeler temelinde ele almak artık bir mecburiyettir. Yeterince dış düşman varken, yeterince iç huzur ve barış hazinemizi yağmalamak için kuyruğa giren zulüm ve zillet failleri ortadayken, aramızda ve içimizde muhasım odak üretmenin hiçbir sonu olmayacağı gibi sonucu da yoktur" diye konuştu.

HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ

Mesajında PKK/YPG terör örgütünün Irak'ın kuzeyiyle birlikte Fırat'ın batısı veya doğusunda tutunmasının hayal ve tasfiyesi kaçınılmaz olduğunu kaydeden Bahçeli, "Ne yurt içinde ne de yurt dışında teröre kesinlikle ödün verilmeyecektir. Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir. Yurt içinde ve yurt dışında elinde silahla gezen hiçbir caniye ve terör örgütüne müsamaha yoktur. Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelesini dirayet ve cesaretle icra etmektedir, buna da devam edecektir" dedi. Terörist başı Abdullah Öcalan ile DEM Parti temsilcileri arasındaki görüşmeyi hayırlı bir ivmenin başlangıcı olarak değerlendiren Bahçeli, "İmralı ile DEM Parti temsilcileri arasındaki görüşme demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur. 2025, Türk ve Türkiye Yüzyılının ikinci yılıdır. Bu yıl içinde önümüzdeki yüz yılın barış ve huzur temeli ortak iradenin eşgüdümünde kazılacaktır. Ne müzakere ne de mütarekeden söz açılabilecektir; terörsüz ve huzurlu Türkiye'nin müteyakkız doğruluşuyla yeni yüzyılın müjde ve mükafatını ihtiva eden mütemadi manifestosu çok yakında tekemmül edecektir" açıklamasında bulundu.