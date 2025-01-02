Yeni yılın ilk gününde ABD’de kanlı saldırı

ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç yeni yıl kutlamaları yapan kalabalığın arasına daldı. Olayda 10 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan açıklamada, saldırganın ABD'nin Teksas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar olduğu bildirildi.

Açıklamada saldırı amacıyla kiralandığı belirlenen kamyonette terör örgütü DEAŞ bayrağının yanı sıra silah ve el yapımı patlayıcıların ele geçirildiği belirtildi. New Orleans resmi afet hazırlık kurumu 'NOLA Ready', yaralıların yakın hastanelere kaldırıldığını aktararak, olay yerine yaklaşılmaması uyarısı yaptı.