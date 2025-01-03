Karşıyaka belediyesi borcu borçla kapatacak

İzmir Karşıyaka Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını bu akşam belediye meclis salonunda gerçekleştirecek. İlçe adına önemli kararların alınacağı meclisin ana gündemlerin de biri de borçlanma talebi oldu. Başkan Yıldız Ünsal meclisten faiz hariç 140 milyon TL'lik borçlanma yetkisi istedi. Gündem önerisinde, söz konusu borçlanmanın belediyenin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak için gerçekleştirileceği belirtildi. Karşıyaka Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal, belediyenin borç batağında olduğunun altını çizerek, "Karşıyaka'yı bu şekilde yönetmeye devam ederlerse daha çok borçlanma yetkisi isterler" dedi. Ünal, "İşçinin, esnafın hatta belediyede çalışan memurların 4-5 aylık sosyal denge tazminatından dolan alacakları var. Borcu borçla kapatmaya çalışıyorlar ancak belediye borç batağında. 140 milyon liralık borçlanma da belediyeyi içine düştüğü bu bataklıktan kurtarmaz" diye konuştu.