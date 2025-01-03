Menteşe için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi

Ankara'da yaşamını yitiren eski Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe (92) için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Menteşe'nin ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Nahit Menteşe'nin, Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önüne getirildi. Menteşe'nin hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Nahit Menteşe'nin cenazesi, öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede Devlet Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu ile tokalaşmadığı görüldü