  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Politika Menteşe için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi

Menteşe için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Menteşe için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi

Ankara'da yaşamını yitiren eski Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe (92) için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Menteşe'nin ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Menteşe için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi

Nahit Menteşe'nin, Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önüne getirildi. Menteşe'nin hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Nahit Menteşe'nin cenazesi, öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Menteşe için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi

Cenazede Devlet Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu ile tokalaşmadığı görüldü

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA