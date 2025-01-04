Şehit Sekin’i anma törenine katılan Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye’nin şafağındayız

İzmir'de, adliyeye yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, şehit olmalarının 8'inci yılında İzmir Adliyesi'nde törenle anıldı. Çatışmada 2 teröristten 1'ini etkisiz hale getiren, evli ve 3 çocuk babası Sekin, canı pahasına birçok kişinin hayatını kurtarmıştı.

"TAMAMEN YOK OLACAKLAR"

Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, Musa Can'ın eşi Mecbure Can ve aileleri, polis memurları ile adliye çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Celal Sel, başta Sekin ile mübaşir Can olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi. Bakan Yılmaz Tunç yaptığı konuşmada, "Hain teröristler, büyük bir katliam gerçekleştirmek leştirmek niyetindeydiler fakat karşılarında kahraman polisimiz Fethi Sekin'i buldular. Canı pahasına geçit vermedi. Kalbimizde çok özel bir yer edinmiştir" dedi. Bakan Tunç, "Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte, küresel güçlerin bölgemizde kullanışlı birer maşa olarak kullandıkları terör örgütleri bitme, tükenme noktasına gelmiştir. İnşallah çok yakın zamanda bölgemizin, ülkemizin, milletimizin ve masumların yakasından düşecekler ve tamamen yok olacaklar. Allah'ın izniyle terörsüz T��rkiye'nin şafağındayız" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Tunç ve beraberindeki heyet, İzmir Adliyesi önünde bulunan Fethi Sekin heykeline ve Sekin'in şehit düştüğü noktaya karanfil bıraktı.