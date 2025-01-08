“Engelleri sevgi ve anlayışla aşalım”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın empatiyi büyütmeye ve toplumsal duyarlılığı pekiştirmeye vesile olmasını diledi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Unutmayalım ki gerçek engeller, farkındalıktan yoksun kalplerde saklıdır. Erişilebilir bir dünya, yalnızca bir hayal değil, hepimizin çabasıyla gerçeğe dönüşebilecek bir hedeftir. Görme engelli kardeşlerimizin karşılarına çıkan engelleri, sevgi, anlayış ve dayanışmayla aşalım. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın, empatiyi büyütmeye ve toplumsal duyarlılığımızı pekiştirmeye vesile olmasını diliyorum." Öte yandan, Emine Erdoğan çevre ve sürdürülebilirlik alanında başlattığı "Sıfır Atık Projesi" ile 6. Mehmet Akif İnan Ödülleri'nde "Uluslararası Değer Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü, Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aldı.