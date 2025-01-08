“Genel af gündemde yok”

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, terörsüz Türkiye için atılan adımları değerlendirdi ve "hedef terör ve şiddetin bitirilmesi, meselenin çözülmesi" mesajı verdi. DEM Parti ile görüşme hakkında konuşan Güler, "Meselenin çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında iyi bir Herkesin iyi niyetle sürece katkı sağlama çabasını görüyoruz. Dün (önceki gün) dinlediğimiz arkadaşlarda (DEM Partililer) bu samimi olumlu havaya katkı sağlama adına niyetlerinin devam ettiğini görüyoruz" dedi. Genel af, umut hakkı, teröristbaşının ev hapsine çıkacağı iddialarının hatırlatılması üzerine Güler, "Genel af gibi konu gündemimizde yok. Bizim ceza infaz sistemimizde yaşlı ve hasta mahkumlar ile ilgili düzenlemeler bulunuyor. Bizim daha üstte toplumsal barışı değiştirici, dönüştürücü bir duruma getirmemiz lazım. Sadece 'Bir kişi var, bununla ilgili bir infaz düzenlemesi yapalım, buna bağlayalım' gibi bir şey çok basit olur" şeklinde konuştu.