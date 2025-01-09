Kurtulmuş: Görüşmelerle PKK’nın tasfiyesi sağlanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, '10 Ocak İdareciler Günü' dolayısıyla düzenlenen 'Valiler Buluşması' etkinlikleri kapsamında Meclis Tören Salonu'nda valilerle bir araya geldi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Türkiye'nin önemli bir sürece girdiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci asrında dünyanın sayılı ülkelerinden birisi yapmak gibi çok temel bir hedefimiz var" dedi.

"ARINDIRILACAK"

Valilerin görev yaptığı illerin kalkınması için yapacağı çalışmalar sayesinde, güçlü Türkiye'nin inşa edilebileceğini aktaran Kurtulmuş, valilerin devlet ile millet arasında köprü olduğunu, vatandaşlara karşı adaletli ve şefkatli yaklaşmaları gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, terör örgütleri ile ilgili mücadelenin her alanda devam ettirileceğini belirterek, "Terörden arındırılmış bir Türkiye için atılacak adımları da gerçekten dikkatle takip ederek sonuçlandırmak niyetindeyiz. TBMM'de başlayan görüşmelerle Türkiye'nin başına 40 yıldır bela edilmiş olan PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. Artık terörsüz bir Türkiye için gerekli çağrıların yapılacağını dile getiren Kurtulmuş, "Böylece Türkiye demokrasinin daha da TBMM Başkanı yükseldiği bir ortamda, bütün yurttaşlarının eşit ve özgür yurttaşlar olarak kabul edildiği ve Türkiye'nin her tarafında barışın, selametin ve huzurun hakim olduğu bir atmosfer oluşacaktır" diye konuştu.

KARDEŞLİK MESAJI

Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki Türkiye iç kalesini sağlam tutarak, milli birlik ve beraberliği, bütün toplum kesimleri arasında ortak duygu olarak kardeşliği, sadece vatandaşlık duygusu değil, vatandaşlık duygusunun ötesinde de kardeşlik duygusunu tam manasıyla pekiştirecek. Ülkemizde artık silahların asla konuşmadığı, hiçbir şekilde terör olaylarının gerçekleşmediği, tam manasıyla terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa süre içerisinde tesis edeceğiz" dedi.