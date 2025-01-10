Zirvenin gündemi terörsüz Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl da geleneği bozmadı ve Ocak ayının ilk haftasında MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Erdoğan'ın, 1 Ocak doğumlu Bahçeli'nin doğum gününü tebrik ettiği öğrenildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede iç ve dış politikadan ekonomiye, TBMM çalışmalarından yeni Anayasa çalışmalarına kadar birçok konunun gündeme geldiği ifade edildi.

BAHÇELİ'NİN TARİHİ İMRALI ÇIKIŞI

Başkan Erdoğan'ın 30 Ağustos'ta "iç cephemizi sağlam tutalım" mesajının ardından, Bahçeli'nin TBMM'deki tarihi İmralı çağrısı ile başlayan süreç, terörsüz Türkiye hamlesi ile vücut buldu. Erdoğan, son olarak İdareciler Günü nedeniyle yaptığı konuşmasında da "terörsüz Türkiye" vurgusunu "Suriye devrimi ile hem ülkemizin hem de bölgemizin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır, terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz" mesajıyla verdi. DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yaptıktan sonra, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle bir araya gelmiş, bu kapsamda heyet, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etmişti.

SURİYE İLE İLİŞKİLER ELE ALINDI

Görüşmede, "terörsüz Türkiye" hedefi için yapılabileceklerin yol haritasını ele alındığı, umut hakkı, ev hapsi gibi formüllerin üzerinden geçildiği belirtildi. 61 yıllık Baas Rejiminin yıkılmasının ardından, Suriye'nin yeniden inşa edilmesi süreci de liderlerin gündemindeydi. Bölgedeki terör örgütü unsurlarının varlığının yanı sıra, siyasi açıdan dengeler ve olası Şam yapılanması üzerine görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi. Liderler yeni orta doğu riskleri ve istikrarın önemine vurgu yaptı. Liderlerin bir diğer gündem maddesi de yeni anayasa çalışmalarıydı. Sivil ve özgürlükçü bir Anayasa için çalışmalarını yürüten Cumhur İttifakı, son durumu ele aldı. Erdoğan ve Bahçeli, Meclis çalışmaları hakkında da fikir alışverişinde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından samimi bir diyalog yaşandı. Bahçeli'nin kendisini ceketle uğurlaması üzerine Erdoğan, "Devlet Bey'le delikanlılık farkı. Ben palto giyiyorum" diyerek esprili bir yorumda bulundu.