CHP’li Başkan Yıldız’ı protesto korkusu sardı

31 Mart yerel seçimlerinden bu yana sayısız skandala imza atan İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yeni hamleleriyle bir kez daha ilçeyi karıştırdı. Yaklaşık 6 ay önce çoğunluğu kadın 147 işçiyi hiçbir gerekçe olmadan ve tazminatsız şekilde kovan Yıldız, ilçede ve CHP Genel Merkezi önünde aylarca devam edecek eylemlerin fitilini ateşlemişti.

İŞÇİ DEĞİL YANDAŞ ALDI

Protestoların önünü bir türlü kesemeyen CHP'li belediye, işten çıkarılanların sene başında geri alınacağını duyurarak emekçilerin eylemlerinden geri adım atmasını sağlamıştı. Bugüne kadar belediyeye birçok akrabasını ve yakın arkadaşını doldurduğu ortaya çıkan Yıldız'ın sene başı itibarıyla yeni bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı. 1 Ocak itibarıyla belediyeye 20 yeni personelin alındığı, bunlardan yalnızca 2'sinin daha önce işten çıkarılan kişiler olduğu öğrenildi. Diğer 18 kişinin ise Yıldız'ın seçim kampanyasında aktif rol alan ya da ilçedeki CHP'li siyasilerin tanıdıkları oldukları bildirildi.

ÖNLEM ALMA ÇABASINDA

Son gelişmeler, 6 ay önce işten çıkarılan personelde yeniden öfke patlamasına yol açtı. Emekçilerin, yarın gerçekleştirilecek olan Özgür Özel'in programında sert bir protesto eylemi yapacağına yönelik söylentiler, Çiğli Belediyesi'nde büyük panik yarattı. Yarın ortaya çıkabilecek büyük krizi engellemek için düğmeye basan Onur Emrah Yıldız'ın, kendisine yakın sendika temsilcilerini devreye soktuğu bildirildi. Temsilcilerin, bir kafede işçilerle bir araya gelerek, "Onur Emrah Yıldız, hafta içi sizinle toplantı yapmak istiyor. Belediye kadrosu boşaldıkça siz de peyderpey geri alınacaksınız" şeklinde konuşmalar yaptığı, bu yolla Özgür Özel'in programında yaşanabilecek olası bir protestonun önlenmeye çalışıldığı bildirildi. Buna rağmen programda hala eylem ihtimalinin yüksek olduğu ve bu kapsamda belediye eliyle önlemler alınmaya çalışıldığı aktarıldı.