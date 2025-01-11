CHP lideri Özgür Özel, program sırasında taşeron şirketten belediye kadrosuna geçmek isteyen temizlik işçileri tarafından protesto edildi.

10 OCAK BULUŞMASI

İzmir'de Ege Belediyeler Birliği'nin düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü buluşmasına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı değilim, görevim doğru adayı belirlemek" ifadesini kullandı.

"İZMİR'E BORÇLUYUZ

Konuşmasında İzmir ile ilgili ithal vekil eleştirilerine de yanıt veren Özel, "Son seçimde 39 milletvekili kontenjan olarak verildi. En ağır faturası buraya çıktı. İzmir'e çok borcumuz var. Önümüzdeki dönemde İzmir ile helalleşme listesi olacak" dedi.