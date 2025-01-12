Başkan Erdoğan, Diyarbakır havalimanında Vali Murat Zorluoğlu ile partililer tarafından karşılandı. Erdoğan, kongrenin yapılacağı Seyrantepe Spor Salonu'na ilerlerken zaman zaman bulunduğu otobüsten yol kenarında kendisini bekleyenlerle selamlaştı. Kongrede konuşan Erdoğan, hayatın her alanında etle tırnak gibi birbirine geçmiş insanları ayırmanın, zulmün en büyüğü olduğunu belirterek, "Diyarbakır'ın huzuru, Türkiye'nin huzurudur" diye konuştu.

"TÜRLÜ OYUNLAR OYNANIYOR"

Diyarbakır'ın kaderinin, Türkiye'nin kaderi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir, kader kardeşliğidir. Bu bölgede halk müziği en zengin olan yer, Diyarbakır'dır. Sizi gizli değil, hep aleni sevdik. Açıktan sevdik. Sadece sevmekle kalmadık. Yatırımlardan, hak ve özgürlüklere kadar eşi benzersiz hizmetlere eserlere kavuşturduk. Böyle aşkla hizmet ederken birileri ideolojilerine göre; milletimizi, kültürümüzden uzaklaştırmaya çalışıyorlardır. Türlü oyunlar çeviriyorlardır. Diyarbakır'la yürekten kopup gelen kardeşlik türkülerini söylemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ ZULÜM GÖRDÜK"

Kongre salonunu dolduran kalabalığa seslenen Erdoğan, "'Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz. Tek parti faşizminden darbelere nasıl birlikte göğüs germişsek, demokrasi ve kalkınma tırmanışını da birlikte yapacağız. Tıpkı 81 vilayetimiz gibi Diyarbakır'sız bir Türkiye yetim kalır. Türkiye'siz bir Diyarbakır öksüz kalır" dedi. Erdoğan, "Bu ülkede belli bir dönem hepimiz baskı gördük, zulüm gördük, ayrımcılık gördük. Bizi Kürt-Türk diye, Alevi-Sünni diye ayırmadılar, 'Bizden, sizden' diye ayırdılar. Ayrımcılığa karşı bu ülkede, hep birlikte mücadele verdik. Bunu hep birlikte başardık. Çünkü bin yıldır bu topraklarda bizim ayrımız, gayrımız olmadı" dedi. Türkiye'ye zarar vermek isteyenlere karşı hep birlikte mücadele edeceklerini dile getiren Erdoğan, "El ele verecek, terör perdesini yırtıp atacağız. Terör örgütü aradan çıkınca tarih boyunca olduğu gibi tekrar muhabbetle, samimiyetle, kardeşlikle kucaklaşacağız. Bu coğrafyayı bir bütün olarak kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz" dedi.

"BİZ ONLAR GİBİ KÜSMEYİZ"

Başkan Erdoğan, Urfa İl Kongresi'nde ise, muhalefete yüklendi. Erdoğan, "Ana muhalefetin yaptığı gibi millete kırılma, darılma ve küsme olmaz. Biz milletiyle kader birlikteliği yapan bir partiyiz. Siyaset millete hizmet etme, milletin kalbini fethetme sanatıdır. Biz milletiyle çıkar birlikteliği değil kader birlikteliği yapan bir milletiz. AK Parti 85 milyonun partisidir. AK Parti siyasi kimliğine, sandıktaki tercihine bakmadan 85 milyonun hepsine adil hizmet götüren partidir. Biz adaleti ve kalkınmayı tüm unsurlarıyla harekete geçireceğiz dedik. Yasakların değil özgürlüklerin olduğu bir Türkiye'yi biz inşaa edeceğiz dedik. Bulunduğumuz makamlarda hiç kimsenin diline, etkin kökenine bakmadık. Biz her zaman birleştirici, bütünleştirici olduk. Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize ters düşen her şeyi elimizin tersiyle ittik. CHP Suriyeli sığınmacıları zorla göndermekle tehdit etti. Biz siyasi geleceğimizi riske atarak 'onları koruyacağız' dedik. Baas rejiminin bitmesine sevinemeyenler bunu bilsin ki Suriyeli kardeşlerimizin zaferi bizim de zaferimizdir" şeklinde konuştu.

TATLISES İLE TÜRKÜ SÖYLEDİ

AK Parti'nin Şanlıurfa İl Kongresi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı sahnede İbrahim Tatlıses karşıladı. Erdoğan ile birlikte ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de hemşehrilerine hitap etti. Erdoğan ve Tatlıses birlikte 'Urfalıyam Ezelden' türküsünü seslendirdi.

"AYDIN'A 448 MİLYARLIK YATIRIM YAPTIK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Aydın'da yaptığı konuşmada kente yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Aydın'da kendisine sunulan sevgi gösterisinden memnun kalan Erdoğan'a parti yönetimi tarafından fotoğrafının yer aldığı tablo hediye edildi. Aydın'a önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, "Sadece Aydın'a kazandırdığımız kamu yatırımlarının güncel değeri 448 milyar lirayı buluyor" dedi. 950 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'nin bu yıl açılacağını belirten Erdoğan, TOKİ eli ile kentte toplam 4 bin 900 konut projesi başlatıldığının müjdesini verdi. Erdoğan, Aydın'ın 4 ilçesine doğalgaz verileceğini müjdeleyen Erdoğan "Bozdoğan, Didim, Karacasu ve Karpuzlu'yu da inşallah önümüzdeki 2 yıl içerisinde doğalgazla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.