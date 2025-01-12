Suriye’nin toprak bütünlüğü Riyad’da savunulacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Riyad'da düzenlenecek Suriye konulu toplantıya katılacak. Toplantı, 14 Aralık 2024 tarihinde Ürdün'ün Akabe şehrinde gerçekleştirilen aynı konulu toplantının devamı mahiyetini taşıyor. Toplantıya, Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman) ile Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Birleşik Krallık ve Almanya'nın dışişleri bakanları, ABD ve İtalya'nın ise dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde katılmaları bekleniyor.

İSTİKRAR VE GÜVENLİK

Ağırlıklı olarak Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik müteakip adımlara odaklanılması beklenen toplantıda Fidan'ın, Suriye'deki yeni yönetimle angajman ve teşvik temelinde geliştirilecek temasların ülkenin istikrarını hedefleyen yolda önem taşıdığını vurgulayacağı ifade ediliyor. Bu amaca yönelik bir diğer önemli unsurun da Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği ilkesinin gözetilmesi olduğuna işaret edecek olan Fidan'ın, Suriye'deki mevcut durumdan istifade etmeye çalışabilecek bölücü terör örgütüne karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağını bir kez daha yinelemesi, Suriye'nin yeniden imarı yolunda ivme kaybedilmeden sistematik ve tutarlı adımlar atılmasının önemine değinmesi, Suriye'ye yönelik yaptırımlara ahiren getirilen muafiyetlerin kapsamının kritik sektörleri de içerecek şekilde genişletilmesi üzerinde duracağı bekleniyor.