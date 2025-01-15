Kentsel dönüşümde hak sahipleri için 12 bin TL’lik kira önergesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 yılındaki ilk birleşiminde kentsel dönüşüm alanlarındaki hak sahiplerine yönelik önemli bir önerge verildi. Tüm partilerin grup başkan vekilleri tarafından sunulan önerge kapsamında, her bir bağımsız birim için hak sahiplerine ödenecek kira bedelinin 2025 yılı için 12 bin TL olması önerildi.

KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

Önergede Uzundere, Ege Mahallesi, Örnekköy, Ballıkuyu, Gaziemir Aktepe Emrez, Çiğli Güzeltepe'de kentsel dönüşüm alanlarında çalışma yapıldığı, 2024 yılı başında encümence Örnekköy'de 5 bin 682 TL, Uzundere'de 5 bin 137 TL, Ege Mahallesi'nde 5 bin 269 TL kira bedeli ödenmesine karar verildiği hatırlatıldı. 2025 yılı için ise tüm dönüşüm alanlarında aylık 12 bin TL önerisi ortaya konuldu. Önergede, yaşanan ekonomik süreçte kira bedellerinin çok yükselmesine, ülkemizde yaşanan olağandışı fiyat artışlarından dolayı hak sahiplerinin kira bedellerini ödemekte sorun yaşadığına dikkat çekildi. Sunulan önerge, acil kaydı ile bütçe ve hukuk komisyonlarına gönderildi.