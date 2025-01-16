İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin beceriksizlikleri Elazığ’a uzandı

İzmir'in sorunlarını bile çözemeyen Büyükşehir Belediyesi, başka illere de yardım etmeye kalkınca işi eline yüzüne bulaştırdı. Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminde hasar gören Atatürk Lisesi'nin inşaatı için Tunç Soyer döneminde proje başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB), 62 milyon 62 bin lira bedelle ihale edilen ve 32 derslikli olarak planlanan inşaatı bitiremedi.

Tunç Soyer döneminde İZBETON yetkililerinin ödeme sürecini seçim sonrasına bıraktığı okul inşaatı, yüklenici firma tarafından durduruldu.

"10 MİLYON TL ZARAR VAR"

Yüklenici firma, 10 milyon lira zarar ettiğini belirterek sözleşmeyi feshetti ve süreci mahkemeye taşıdı. Projenin ihalesini kazanan Zanew İnşaat ve Arin Yapı iş ortaklığı, inşaata başladıktan sonra, İBB tarafından hak edişlerinin ödenmemesi nedeniyle zorluklarla karşılaştı. Firma yetkilileri, "Para yok, ödeme yapılamaz dediler. Biz buna rağmen işe devam ettik, ancak süreç uzadı. Noterden ihtarname göndererek alacaklarımızın ödenmesini talep ettik ama geri dönüş alamadık" ifadelerini kullandı. Yüklenici firma, icra takibi başlatırken, İBB mahkeme yoluyla bu takibe itiraz etti. Ayrıca, Kamu İhale Kurumu, Zanew İnşaat ve Arin Yapı iş ortaklığına bir yıl süreyle ihalelere katılma yasağı getirdi.

Firma sahibi Abdullah Demirci

"CHP'LİLER UMURSAMIYOR"

Firma yetkilileri, bu kararı haksız bularak iptal edilmesi için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu, projeye yaklaşık 10 milyon lira harcadıklarını, ancak hiçbir yetkilinin projeyle ilgilenmediğini savundu. Firmanın yönetim kurulu başkanı Abdullah Demirci, "CHP'li milletvekilleri ve heyetler Elazığ'a gelirken diğer okulları ziyaret ediyor, ancak bu okulun akıbetini soran yok. Biz burada mağduruz ve bizi kimse dinlemiyor" diyerek yetkililere çağrıda

bulundu. Demirci, "2023 yılında ihalesi yapılan bu okula başladık ve işimize devam ettik. Birinci ve ikinci olan 10. ve 11. hak edişlerimizi İzbeton'a gönderdiğimiz zaman paralarının olmadığını ve ödemeyi şimdilik yapamayacaklarını söylediler. Buna rağmen biz işimizi devam ettirdik ve kış şartlarında inşaatımızı durdurduk. Bu süre zarfında kendileri, seçim olduğunu ve seçimden sonra bu işi çözeceklerini söyledi" dedi.

"PARAMIZI ÖDEMEDİLER"

Seçim bittikten sonra da çözüm getirilmediğini belirten Demirci, "Paralarımızı ödeyemediler. Noterden ihtarname atarak alacaklarımızın ödenmesini istediğimiz halde, bir dönüş olmadı. Bununla ilgili olarak biz de ikinci ihtarnamemizde bu işi feshettiğimizi kendilerine bildirdik. Akabinde arabulucu avukatlık bürosuyla uzlaşmaya gittik, maalesef herhangi bir sonuç çıkaramadık. Buradan Elazığ'daki tüm bürokratlara çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen elbirliğiyle gelin şu enkazı ortadan kaldıralım. Buraya yaklaşık 10 milyon lira para harcadım" diye konuştu.