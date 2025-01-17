AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nda görev değişimi

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 27 Ocak'ta yapılacak AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi ile görevini Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş'e devredeceğini açıkladı. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadim davamızı yarınlara taşıyacak olan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız, Yusuf İbiş kardeşimize emanet" ifadesini kullandı. Ömrünün en kıymetli vazifesini tamamlamanın gururunu ve Yusuf İbiş'in, devrettiği bayrağı en iyi şekilde taşıyacağını bilmenin gönül rahatlığını yaşadığını belirten İnan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Gençlik teşkilatımıza verdiği değer için şükranlarımızı sunuyoruz. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kongremiz, ülkemize, milletimize ve gençliğimize hayırlı olsun" dedi.