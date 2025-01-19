Bakan Fidan: Ateşkesin ilan edilmesinden memnunuz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatı da gündemimizdeydi. Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra da mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının takipçisi olacağız" dedi.

'MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

Fidan, resmi ziyaret için gittiği Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Fidan, "Gazze'de ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Sürecin takipçisiyiz" dedi. Fidan, Azerbaycan ile iş birliği, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını belirterek şunları ifade etti: "Azerbaycan'la ortaklığımız zamandan ve koşullardan bağımsızdır. Bu bir duruştur. Kader birliğidir." KARABAĞ'DAKİ 30 yıllık işgal sürecinde Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayan Fidan, "Azerbaycan da en zor günlerimizde hep Türkiye'nin yanındaydı" dedi. İki ülke ilişkilerinin Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseldiğini hatırlatan Fidan, "İttifakımızı daha da yukarıya taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.