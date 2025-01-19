‘Çocuklarımız için atılmış her adım en değerli yatırımdır’

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Hayata Köprü Sanat Projesi"ne ilişkin paylaşımında, "Geleceğimiz, bilhassa devlet himayesindeki çocuklarımıza verdiğimiz değerle, sunduğumuz fırsatlarla, onların yüreklerinde yeşeren umutla şekillenecek" dedi. Emine Erdoğan, "Hayata Köprü Sanat Projesi" kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Altın Çağ" adlı tiyatro oyunu ve çocukların eserlerinden oluşan sergiye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında, programla ilgili görüntülerden oluşan bir videoya da yer veren Erdoğan, "Çocuklarımız için atılmış her adım, ülkemizin yarınına yapılmış en değerli yatırımdır. Zira geleceğimiz, bilhassa devlet himayesindeki çocuklarımıza verdiğimiz değerle, sunduğumuz fırsatlarla, onların yüreklerinde yeşeren umutla şekillenecek" değerlendirmesinde bulundu.