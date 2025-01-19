‘Gök Kubbemizi bir çelik kubbe ile donatalım istiyoruz’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜGVA İcathane Açılış Lansmanına katıldı. Programda konuşan Kacır, "Hava savunma sistemleri geliştiriyoruz. İstiyoruz ki Türkiye'nin gökyüzünü, gök kubbesini adeta bir çelik kubbe ile donatalım, hiçbir saldırı Türk milletine zarar veremesin. Ve hiçbir kendini bilmez, aklının ucundan dahi Türkiye'ye zarar vermeyi geçiremesin" dedi. Öğrencilerin icatlarından oluşan sergiyi gezen ve onlara hitap eden Kacır, "Ümit ediyorum ki sizlerin arasında Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak, Türkiye'yi muhakkak bazı alanlarda dünya şampiyonu yapacak nice işlere imza atan bilim insanlarımız, araştırmacılarımız, mühendislerimiz yetişecek. Görüyorsunuz ki Türkiye artık bazı alanlarda, başkalarından çok daha nitelikli yüksek teknoloji sistemleri ürünleri geliştiren, üreten bir ülke haline geldi" dedi.