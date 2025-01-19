Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Serinevler Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adana ve Mersin 8. Olağan İl Kongrelerinde açıklamalarda bulundu. CHP'nin seçim döneminde Suriyeli mazlumları hedef gösterdiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, " Biz bize yakışanı yaptık. Neticede kazanan merhametlik oldu, kardeşlik oldu. Suriye krizinde de gördük ki; sabrın sonu selamettir. Suriye özgürleşti." ifadelerini kullandı. Gazze'de Hamas ile İsrail arasında ateşkesin sağlandığını belirten Başkan Erdoğan, "İsrail hükümeti uyguladığı katliamlara rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramadı." dedi. Erdoğan, hükümete "kırmızı kart" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de cevap verdi, "Bunların ülkeye hizmet gibi bir dertleri yok. Ayyuka çıkan hırsızlık vakalarını saymıyorum bile. Daha utanç verici skandallar patlak veriyor. Özgür Özel bizi suçlayacağına CHP'yi saran bu soygun düzeniyle baş etmeli" ifadelerini kullandı.

"TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, "Adana'da bayrağı devralan kardeşlerime başarılar diliyorum. görevi devreden kardeşlerime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz Adana'yı bazıları gibi şalgamdan, kebaptan, sıcaktan ibaret görmüyoruz. Adana şehitler yurdudur. Adana harbi, hasbi söylediğini doğru söyleyen civanmert insanlar memleketidir. Adana yalnızca coğrafyadan ibaret değildir. Vatan topraklarındaki bütün değerlerimizin mirasçısıdır. Her bir Adanalı kardeşimizin bu şuurla çalıştığına inanıyorum. Adana teşkilatımıza bir gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum; bulunduğumuz her makam milletimizin bize emanetidir. Aşkla şehrimize, partimize ve davamıza hizmet etmeliyiz. Bizim büyük davalarımız var. Bunun için gerekirse nefsimizi, benliğimizi ayaklar altına alacağız. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyeceğiz, gönül siyasetiyle gönüller kazanmaya bakacağız" dedi.

"GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"

Erdoğan, "Milletin gönlüne gireni kimse oradan çıkaramaz. Milletin gönlünden düşeni de kimse kurtaramaz. Bizim bu millete can borcumuz da var. Bunu ödemenin tek yolu partimizi daha da büyütmektir. Ülkemize daha çok eserler kazandırmaktır. Büyük kongremizin ardından bu doğrultuda büyük bir seferberlik başlatarak seçimlerde en az yüzde 51 almaya odaklanacağız. Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların içler acısı haline bakarak bu iş tamam diyemeyiz. Hedeflerimiz için gece-gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"MAZLUMA KUCAK AÇTIK"

"Suriyeli kardeşlerimiz özgürlükleri uğruna 1 milyon kişiyi kurban verdiler" diyen Erdoğan, "Bizler mazluma kucak açtık. Soframıza bir tabak da muhacirler için koyduk. 14-28 Mayıs seçimlerinde karşımızdaki aday çıktı; seçim vaadi olarak 'hepsini geldikleri yere göndereceğiz. Bu mazlumlar hedef gösterdiler. Güya siyaset yaptılar. Milletimiz bu vicdansızlığa sandıkta gereken cevabı verdi. Sonrada partisi oturduğu koltuğu altından çekip aldı. Şimdi ne kapısını çalan ve ne de yüzüne bakan... Unutuldu. Biz bize yakışanı yaptık. Neticede kazanan merhametlik oldu, kardeşlik oldu. Suriye özgürleşti. Suriye'yi 3 parçaya bölme projesi çökmüştür" ifadelerine yer verdi.

"İSRAİL DİRENİŞİ KIRAMADI"

Hamas ile İsrail arasında ateşkes için mutabakata varıldığının altını çizen Erdoğan, "Gazze halkı bir nebze de olsa rahat nefes alacak. İsrail hükümeti uyguladığı katliamlara rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramadı. Kardeşlerimizi aylarca bombaladılar, çocukları öldürdüler. Okulları, camileri, kiliseleri enkaza çevirdiler. Gıda sırası bekleyen sivilleri vurdular. Bebekleri açlığa mahkum ederek ölümlerini seyrettiler. Her türlü zulmü, gaddarlığı uyguladılar. Filistin halkı düşmedi, teslim olmadı. Netanyahu'nun bu kez ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemeli. Bunların derdi Suriyeli muhacirler, Gazzeli mazlumlar olmadı. Sadece siyaset yaptılar. Oy devşirmek için pervasızca kullandılar. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya çıkarmaktadır" dedi.

CHP'YE "KIRMIZI KART" TEPKİSİ

Erdoğan, "Değerli arkadaşlarım, ana muhalefetin durumunu siz de görüyorsunuz. Ülkeye hizmet gibi bir dertleri yok. Biraz ciddiyet arıyoruz. Bunu da bulamıyoruz. Siyaset mi yapıyorlar lunaparkta oyun mu oynuyorlar belli değil. Kim kimin kuyusunu kazıyor belli değil. Sürekli birbirlerine çelme takma peşindeler. Ayyuka çıkan hırsızlık vakalarını saymıyorum bile. Daha utanç verici skandallar patlak veriyor. Özgür Özel bizi suçlayacağına CHP'yi saran bu soygun düzeniyle baş etmeli. Kimileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Ömer Bey'in de ifade ettiği gibi kırmızı kartı kimlerin gösterdiği bellidir. Bunlar olsa olsa yan hakemlik görevini yapacaklar. Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Hangi kart nerede nasıl gösterilir biz 22 yıldır bu işi biliyoruz. Bu millet 22 yıldır AKP'ye kırmızı kart göstermedi ama onlar kırmızı kart görmeye doymadılar" şeklinde konuştu.