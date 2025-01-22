Bahçeli’den acılı ailelere başsağlığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının milleti ve yöre insanını derinden üzdüğünü belirterek, "Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmetler, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum. Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.