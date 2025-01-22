Sorumlulardan hesap sorulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara İl Başkanlığı 8'inci Olağan Kongresi'nde konuştu. Teşkilata seslen Başkan Erdoğan, "Milletimize sadece şükran değil, aynı zamanda da can borcumuz var. Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler, bu borcu ödemeye yetmez. Daha fazlasını, daha iyisini, daha güzelini yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bolu'da bir otelde çıkan yangında vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da şifa dileyen Erdoğan, "Yangın felaketinin hemen ardından İçişleri, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek ve koordine etmek üzere süratle Bolu'ya gönderdik. Bolu Valiliğimiz ve AFAD Başkanlığımızdan da yangının söndürülmesine ve mahsur kalanların tahliyesine ilişkin düzenli bilgi aldık. Yangının çıkış nedeniyle ilgili de idari ve adli tahkikat başlatılmıştır. Bu kapsamsa 6 cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır" dedi. Erdoğan, "Acımız büyük, yürek yangımız çok büyük. Birkaç hususu hatırlattıktan sonra sizlere veda etmek istiyorum. AK Parti, 14 Ağustos 2001 tarihinde, bu milletin asırlara sâri medeniyet davasına hizmet etmek üzere faaliyete başlamış bir siyasi teşekküldür. AK Parti'nin kurucusu da, sahibi de, hâmisi de milletimizin bizatihi kendisidir. Bizler, milletimiz adına ve temsilciliğine talip olduğu kutlu davanın aşkına, bu emaneti üstlenmiş, günümüze kadar da getirmiş bir kadroyuz" diye konuştu.

ZORLU'YA ROZETİNİ TAKTI

Erdoğan, "Üstlendiğimiz vebalin büyüklüğüne yaraşır bir gayret ortaya koymamız şarttır. Şayet kendi murakabemizi samimiyetle yapmaz, ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbirleri atmazsak, sadece kendimizi kandırmış oluruz. Mademki kongrelerimizi bayrak yarışında bir nöbet değişimi olarak görüyoruz, öyleyse bunun yol haritasını da geçmişten bugüne önümüze koymak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu. "Milletimize sadece şükran değil, aynı zamanda da can borcumuz var" var diye Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler, bu borcu ödemeye yetmez. Daha fazlasını, daha iyisini, daha güzelini yapmak zorundayız. Bunun için ter dökeceğiz, uykusuz kalacağız, sırtımıza binen yükün ağırlığı altında yorulacağız ama milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyecek, yüreğini daraltmayacağız. Sizlerden bu anlayışla çalışmanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Ankara Bağımsız Milletvekili Kürşad Zorlu'ya parti rozetini taktı. Kongrede Ankara İl Başkanı olarak tekrardan Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan seçildi.

1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldı. Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, Bolu'daki facia nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan, "Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. Özellikle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın derin bir teessür ve acı içinde olduğunu biliyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak amacıyla 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dileklerimi iletiyorum" dedi. Başıboş sokak köpekleriyle ilgili belediyelere de seslenen Erdoğan, "Türkiye'ye, okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara sahipsiz köpeklerin saldırdığı bir ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Mevzuatta herkesin sorumluluğu bellidir. Siyasi parti ayırt etmeksizin belediyelerimizin tamamı görevlerini yerine getirmeli. Görevini yapmayanlarla ilgili zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız. Devletimizin ilgili tüm organları bu konunun üzerine daha kararlı gidecektir" ifadelerini kullandı.