Başkan Erdoğan acılı aileyi yalnız bırakmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren aynı aileden Bilal Gültekin, Sena Gültekin, Rümeysa Gültekin, Enes Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Muhammet Gültekin, Bekir Sadık Gültekin ve Sümeyye Güner'in cenaze törenine katılmak üzere dün Bolu'ya gitti.

"MAKAMLARI ALİ OLSUN"

Gültekin ailesinin Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulunan Erdoğan, Bolu'nun tanınan avukatlarından Yüksel Gültekin, dünürü Eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ile AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner ve acılı aile bireylerine başsağlığı diledi. Erdoğan, buradaki ziyaretinin ardından cenaze namazına katılmak üzere Kalıcı Konutlar Camii'ne hareket etti. Aynı aileden 8 kişinin tabutlarının yan yana konulduğu cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Başkan Erdoğan, namazın ardından, "Uğurlamakta olduğumuz 8 kardeşimiz için Rabb'imden, kendilerini rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyorum. Makamları ali olsun. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi şüheda sınıfında hepsini haşru cem eylesin" ifadelerini kullandı.

YILLARA DAYANAN DOSTLUK

Başkan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Mehmet Bey, benim milletvekili arkadaşım, parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar bir dostluğumuz, bir kardeşliğimiz vardı. Şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız. Rabb'im bizleri inşallah cennetinde de birlikte haşru cem eylesin. Canımız yandı, yüreğimiz yandı ve şu anda da bu zor görevi ifa etmenin gayreti içindeyiz. Rabb'im inşallah ebedi alemde de bizleri haşru cem eylesin. Tüm ailesine, milletimize sabır niyaz ediyorum. Sabrın sonu selamettir, zaferdir temennisiyle kendilerine Fatihalarımızı gönderelim" diye konuştu.

ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK ALMIŞ

Otel faciasında Gültekin ailesinden 14 kişi yaşamını yitirdi. Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya'ya gitmişti. 12 Katlı Grand Kartal Otel'de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında maalesef hiçbiri alevlerden kurtulamadı. Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin'in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi.