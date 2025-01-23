“Otel sahibi belediye ve itfaiye kusurlu"

Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınına ilişkin bilirkişi incelemesi devam ederken Yapı Denetim Derneği Başkanı Nazmi Şahin, yapılan ilk incelemelerde çok sayıda kusur tespit edildiğini belirtti. Şahin, otelin 2007 yılında ruhsatlandırılırken sadece bir kez yangın denetimine tabi tutulduğunu, geçen 18 yılda başka bir denetim yapılmadığını anlattı.

DENETİM YAPILSAYDI...

Şahin, "Eğer belediye tarafından periyodik yangın denetimleri yapılsaydı bugün bu facia yaşanmazdı. Çünkü Yangın Yönetmeliğine uymayan oteller mühürlenir. Bu binada mühürlü olacak ve bu acı yaşanmayacaktı" dedi. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'nun büyükşehir olmadığı için belediyenin tüm il sınırlarında görev ve yetki sahibi olmadığını ileri sürerken, otele yangın yeterlilik belgesi düzenleyen itfaiyenin belediyeye bağlı olması nedeniyle bu konuda Bolu Belediyesi'nin tek yetkili olduğu öğrenildi. Nazmi Şahin, "Otelde iki adet yangın merdiveni var ve bunlar binanın içinde kapalı sistem. Yangın merdivenlerinin açıkta olması ve hava alması lazım. Çünkü her kattan çıkıldığında direk oksijenle temas edilmesi gerekir" dedi.

İTFAİYENİN İHMALİ VAR

Yangın denetimlerini bölgenin itfaiyesinin yaptığını, bu sebeple burada da Bolu itfaiyesi ve dolayısıyla Bolu Belediyesi'nin sorumlu olduğunu anlatan Şahin, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik sistemlerin ve cihazların periyodik kontrolüne ilişkin yükümlülüğü yapı sahibine yani burada otel sahibine yüklüyor. Ancak yapı sahipleri bu tarz denetimler ek maliyet getirdiği için bu denetimlerden kaçabiliyor. Burada zorunlu olmasa da sorumluluk itfaiyeye düşüyor. Eğer itfaiye 18 yıldır denetlenmeyen bu oteli bir kez dahi denetlese eksiklikler nedeniyle mühürlerdi" dedi. Yangın sistemleri için herhangi bir bakım talep etmediği için burada da asli kusurlu olarak yapı sahibini gördüklerini söyledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, İnşaat Mühendisi Şeref Alpago ise, mevzuattaki şartnamelerin tam olarak yerine getirilmesi durumunda yangınlarda can kaybının en aza ineceğini ifade etti. Alpago, "Şartnameye uygun merdiven olsa yüzde 100 güvenli bölgede olurlardı" dedi.

ÖN RAPOR TAMAMLANDI

Ekipler, yangının ardından dün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi. Otel içerisinden toplanan kıymetli eşyalar, adli emanet deposuna gönderildi. Öte yandan, yanan otel binası için ön hasar tespit raporu tamamlandı. ÖN raporda otelin 'ağır hasarlı' olduğu belirlendi. Bina ile ilgili kararın, kesin raporun çıkmasının ardından verileceği öğrenilirken, jandarmanın güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.