Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Menajer Emine Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma açıldı. Evinde ve işyerinde arama yapılan Barım, gözaltına alındı. Yaklaşık 8 saat süren aramalarda toplanan materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

SAHTE İLİŞKİ İDDİASI ORTAYA ÇIKTI

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım'ın, bir iş insanından yüklü miktarda para aldığı ve bunun karşılığında Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın sahte ilişkisini ayarlamasını istediği iddiaları ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine magazin dünyasında bir tekelleşme oluşturduğunu iddia eden ünlü isimlerin sayısı da artmıştı. Olayların ardından açıklama yapan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ise böyle bir olayın olmadığını ve iftiraya uğrad��klarını belirtmişti. Fakat bu durum sanat camiasını ikiye böldü ve bazıları Barım'ı desteklerken bazıları da eteğindeki taşları döktü. Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında oyuncular Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel, Nejat İşler dün ifadeye çağrıldı.

Oyuncular ifadeye çağrıldı

ÜNLÜ İSİMLER İFADE VERMİŞTİ

Ayşe Barım hakkında 13 Ocak'ta yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. 15 Ocak'ta ise Serenay Sarıkaya tanık olarak, 21 Ocak'ta Deniz Işın, 23 Ocak'ta Nedim Saban ise mağdur sıfatıyla ifade vermişti. Menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür ifade için dün İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Öte yandan Nejat İşler'in ve Ceyda Düvenci'nin de ifade vereceği bildirildi.

HAKTANIR: HEPSİ BİRER APARAT

Oyuncu Burak Haktanır da Ayşe Barım olayından, sanat camiasındaki ideolojik yapılanmaya, ödül törenlerindeki konuşmalardan, Suriye ve Gazze'de yaşananlara karşı camiadaki sessizliğe varan önemli konularda çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Haktanır, "Sektördeki tekelleşme ile birlikte elde edilen tanınırlık, güç ve ekonomik güç devlet düşmanlığı ve çirkin amaçlar için kullanılıyor. Bu oyuncular birer aparat olarak sahaya sürülüyor. Kültür sanat camiasına iyice bakarsanız bu organizasyonu ve tekelleşmeyi görürsünüz" dedi. Burak Haktanır, 2 yıl önce Boğaziçi Film Festivali'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atıldığını ve Barım'ın oyuncularının da o kişileri alkışladığını dile getirdi. Haktanır, "Onlar talimatla hareket ediyorlar, ellerine not veriyorlar salonda. Silahlı Kuvvetler bizim gözbebeğimiz, onlar bizim için canları pahasına mücadele ediyorlar. Onlara verebileceğimiz tek şey moral ve motivasyon.. Bizden bekledikleri tek şey onlara destek. Böyle çirkin bir iftiraya girilmesi onların canlarını sıkıyor. Barım'ın oyuncuları ise TSK'ya iftira atanları alkışladılar" ifadelerini kullandı.