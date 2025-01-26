‘Biz ülkeye katkı sağlayan tarafız’

AK Parti İzmir Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi, İzmir İktisat Kongre Binası'nda gerçekleştirildi. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti'yi sadece İzmir'de değil Şırnak'ta da Batman'da da teşkilat görürsünüz ama bizim dışımızdaki siyasi partilerin sadece bir bölgede teşkilat, diğerlerinde tabela vardır. Tabela koyarlar, teşkilat koyamazlar. Biz bu ülkeye katkı sağlayan taraftayız. CHP Genel Başkanı, İzmir'de bazı rahatsızlıklarını dile getirip, 'Sürecin takipçisiyiz' demiş. O gün vandallık yapanlar, yakıp yıkanlar yanına kar kalacağını mı zannetti? Hukuk, zamanı geldiğinde tabii hesabını soracak" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise "Şehirlerin bir cinsiyeti olsa İzmir bir kadın şehri olurdu. İzmir cinsiyetçi ayrımcılığı en güzel yok sayan kentlerden biri olurken, kendi hak ettiği kimliğine kavuşamamış, beceriksiz yönetimlerin elinden almak kadınların, AK Parti'nin görevidir" ifadelerini kullandı.