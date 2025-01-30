Başkan Erdoğan: Faciaya ilişkin altı tespitimiz var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasına, "Filistin'den Suriye'ye, Kafkasya'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Türkistan'a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında, hayata tutunma mücadelesi veren tüm kardeşlerimi de buradan Kemal-i hürmetle selamlıyorum" diyerek başlayan Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.

"YÜREK YANGINIMIZ ARTTI"

Grup toplantısını Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 vatandaşın üzüntüsünün yaşandığı bir atmosferde gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında, yangın faciasında yitirdiğimiz 78 kardeşimizin her birine bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının çocuk olması, yürek yangınımızı daha da artırmıştır. Çarşamba günü Bolu'ya gittik. Cenazelerimizi dualarla, tekbirlerle, yasınlarla, Fatihalarla ve gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurladık. Onlardan bize belki bir ömür boyu ince ince kanayacak koca bir iç yarası, gönül kırgınlığı kaldı. Rabb'im hepsini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Millet olarak acımızı beraberce yaşamak amacıyla bir günlük milli yas ilan ettik" ifadesini kullandı.

YANGINLA İLGİLİ 6 TESPİT

Erdoğan, "Bunlardan aralarında otelin sahibinin, işletme müdürünün, otel çalışanlarının, bazı belediye yetkililerinin de olduğu 19 kişi tutuklandı. Otelin yangın algılama sisteminin çalışır olmadığı, olaya müdahale edebilecek acil durum ekiplerinin bulunmadığı, yangın söndürme sistemlerinin yetersiz kaldığı, acil çıkış kapılarının ihtiyaca cevap verir olmadığı, yangına karşı risklerin değerlendirilmediği, gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir" dedi.

"KULAKLARIMIZI TIKADIK"

Daha önceki facialarda ve afetlerde olduğu gibi Bolu'da yaşanan hadiseden de milletin birbirine kenetlendiğini, acıyı yüreğinde hissettiğini vurgulayan Erdoğan, "Edepten, adaptan, ahlaktan, bu milletin değerlerinden nasibini almayan kimi kendini bilmezler dışında 85 milyon, tasada bir olduğunu, beraber olduğunu her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte ailelerimizin yaşadıkları derin ızdıraba, saygımızın icabı olarak meseleyi günlük siyasi tartışmalara konu etmemeyi ilk günden itibaren büyük özen gösterdik. Bir haftadır, ana muhalefetin sataşmanın da ötesine geçerek artık itham ve iftira boyutlarına varan çığılık ve çirkinlerine ısrarla kulaklarımızı tıkadık. Mecbur kalmadıkça, ailelerimizin acısına acı kattığını gördüğümüz bu süfli münakaşalardan özellikle imtina ettik" diye konuştu.

"PABUÇ BIRAKMAYIZ"

Sorumluları ortaya çıkaracaklarının altını çizen Erdoğan, "Arkadaşlarımıza verdiğimiz talimat bu yöndedir. Laf cambazlığı ile kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacak da. Ekran ekran dolaşanlar ne yaparsa yapsın millete hesap vermekten kurtulamayacak. Adalet mutlaka tecelli edecektir. Yaralar ancak bu şekilde kabuk bağlayacak. Her şeyin farkındayız. Güle oynaya tatile giden evlatlarının soğuk tabutuna sarılan annelerin, babaların ve kardeşlerin beklentilerini gayet iyi biliyoruz" dedi. "Antalya'daki teleferik ayıbının sorumlularını bırakın eleştirmeyi, demokrasi kahramanı ilan etmediğiniz kaldı" diyen Erdoğan, "Şehrin ortasında belediye otobüsleri yanıyor... Bir sürü skandalın mücremi olduğunuz halde bir de utanmadan ahlaktan etikten ve sorumluluk almaktan bahsediyorsunuz. Kusura bakmayın biz bu fırsatçılığa pabuç bırakmayız" diye konuştu.

VİCDAN FUKARALIĞI

"Sorumluların hepsinin adalete hesap vermesi için gereken neyse yaparken, hadsizlikler karşısında da boyun eğmeyiz" diyen Erdğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Henüz acılar tazeyken, bunları konuşmaktan son derece rahatsızız. Dedikoduyu muhalefet sanan bir muhalefete ülkemiz mahkum... Darbe girişimlerinden gezi kalkışmasına, çukur eylemlerinden kanlı terör saldırılarına, deprem felaketine kadar neredeyse kadar kendi ülkesine ve milletine karşı olanların yanında saf tutan muhalefet anlayışını reddediyoruz. Biz vakur davrandıkça muhalefetin bunu farklı yönlere çekmeye çalışması tam olarak vicdan fukaralığıdır. Bu süreçte sorumluluk duygusuyla hareket eden tüm siyasetçilere, aziz milletimizin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum." Olağan kongre maratonunda finale doğru hızla yaklaştıklarını belirten Erdoğan, "İlçe kongrelerimizi tamamladık. Hem ülkemizin hem de partimizin geleceğinin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin önünü açmaya inşallah devam edeceğiz. Sokaklarımızı karıştırmaya, gezi olayları vari sokak terörünün yeniden devreye alınmak istediği bir dönemde dava ahlakına sahip bir gençlik olmanızı istiyorum. 8 Şubat'ta İstanbul İl Kongremiz ile bu safhayı tamamlayacağız" diye konuştu.

"GÖZALTI SAYISI 28'E YÜKSELDİ"

Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımıza bu zor günlerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek için gereken her şeyi yaptık, yapıyoruz. Facianın her türlü araştırılması, kusuru olanların yargıya hesap vermesi için gerekli adli soruşturmaların başlatılmasını sağladık. 8 başmüfettişimiz çok titiz bir şekilde tahkikatlarını sürdürüyor. İlk etapta 9 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeler verildikçe, soruşturmalar daha da genişletildi. Gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Bunlardan aralarında otel sahibi ve işletme müdürünün de aralarında olduğu 19 kişi tutuklandı. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Burada dikkati çeken husus şudur; müfettişlerin tespitleriyle otelin Aralık ayında belediye yetkilileri tarafından sümen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu durum acımızın daha da katmerlenmesine neden olmuştur" ifadelerini kullandı.

HAMAS HEYETİ ANKARA'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i başkanlığındaki Hamas heyetini kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.