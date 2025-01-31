Başkan yardımcısına itibar suikasti

İzmir'de Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, daha önce kaçak yapısına ruhsat alamadığı için kendisini makamında darp edenlerin şimdi de oluşturdukları sosyal medya hesapları üzerinden itibar suikasti yapmaya çalıştığını iddia etti. Sönmez, "Aslı astarı olmayan, kirli bilgileri yayanlarla hukuk önünde hesaplaşacağız" dedi.

Yakup T.

Menderes Belediyesi'nde yasa ve yönetmelik dışı taleplere karşı durdukları için Başkan İlkay Çiçek ile birlikte hedef tahtasına konduklarını savunan Sönmez, kaçak pansiyonu için ruhsat talebinde bulunup kendisini makamında darp eden iş insanı Yakup T.'nin özür açıklaması yapsa da farklı bir süreç yürüttüğünü öne sürdü. Bu kişi tarafından yönetildiği belirlenen sosyal medya hesaplarından dezerformanyon yapıldığına dikkat çeken Sönmez, "Bazı karanlık yapılar ve uzantıları bu dönem göreve gelen bizleri de hedef almaktadır. Biz hiç kimseye yasa ve yönetmenlik dışı işlem yapmayız. Suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.