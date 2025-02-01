İmamoğlu’ndan ifade şovu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün savcılığa giderek ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan sözler sarf eden İmamoğlu hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Tehdit" "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Ardından, 27 Ocak günü de Saraçhane'de yaptığı basın açıklamasında İmamoğlu, CHP'ye ve belediyelerine yönelik haksız operasyonlar yapıldığını savunarak bilirkişiyi hedefine koymuştu. Bilirkişinin önce adını vererek ardından "Adam mahkemeyi yanıltacak kadar cesur, gözü kara" şeklinde ifadeler kullanan İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve " Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

PARTİLİLERDEN PROVOKASYON

Adliye önüne getirilen otobüsün üzerinde konuşan İmamoğlu adeta olayı bir şova dönüştürdü. İmamoğlu ifade verdikten sonra kendisine destek için gelenlere seslendi ve şöyle söyledi: "Ben etki altına alıyormuşum. Ben savcının odasına girdim, orada avukatlarımla beraber ifade verdim. Ben yargıya laf edemem." İmamoğlu için Çağlayan Adliyesi önünde toplanan partililer ise provokasyona girişti. Polislere saldıran grup kötü görüntülere imza attı. Öte yandan; CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın polisi kovaladığı görüntüler de tepki çekerken, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve bir yetkilinin "Toma'yı yan yatırırız" şeklindeki konuşması da skandalın boyutunu gözler önüne serdi. İfade işlemlerinin yapıldığı 7. katta toplanan belediye başkanları, milletvekilleri ve avukatların yer aldığı kalabalığın koridora konulan bariyeri geçmesine izin verilmedi. Bu sırada görevlilerle partili kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Bazı vatandaşlar pankartlar taşırken, bazıları da slogan attı.

AYLIK GELİRİNİ BELİRTTİ

İmamoğlu'nun ifadesinde, "Herhangi bir kimseyi hedef haline getirebilecek bir durum içerisinde yer almadım. Bir abi, bir baba şefkatiyle sarf ettiğim sözlerimi tehdit olarak görmek, bağımsız yargıyı, gerçek adaleti tehdit olarak görmek demek olduğunu düşünüyorum. Ben hak yemem ama hakkımı da yedirmem" dediği öğrenildi. İmamoğlu'nun ifadesinde aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söylediği belirtildi.