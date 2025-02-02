Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İzmir’in kaderini değiştireceğiz

Başkan Erdoğan, İzmir 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için dün İzmir'e geldi. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye katılım yoğundu. Erdoğan burada İzmir'in mevcut durumuna dikkat çekerek, "Yağmur çiselese İzmir'i su basıyor, umurlarında değil. Rüzgâr kımıldasa, İzmir yaşanmaz hale geliyor. Altyapı deseniz zaten hiç mevcut değil ki üzerinde konuşasınız. Bir zamanlar medeniyet sembolü olan İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor. Sadece şu son on yılda yaşananlar bile şehrin yerel yöneticiler ve siyasetçiler tarafından nasıl bir garabet sarmalına sokulduğunu göstermeye yeterlidir. İzmir Körfezi'nin kötü kokudan yanına yaklaşılamadığı halde kıllarını kıpırdatmazlar. Bu kötü gidişat İzmir'in kaderi değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcudur. Ben İzmir'e güveniyorum, size güveniyorum.İzmir'e çok fazla eser kazandıracağız. Bu şehirle ilgili oluşturulan haksız algıları ortadan kaldıracağımıza inanıyorum " dedi.

'EN PAHALI SU BURADA TÜKETİLİYOR'

"Yıllar sonra bizzat işin sahiplerinin Atatürkçülüğü ve Kemalizmi Menderes'e karşı mücadele edebilmek için 'Biz icat ettik' dediği bir fanatizm, Menderes'in tüm kalbini adadığı şehir olan İzmir'i esir alamaz" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Ülkenin en pahalı suyunu İzmirlilere içirirler. İlçelerine hizmet etmeleri için seçilen başkanlar İstanbul'da siyasi ikbal peşinde koşarlar. Kötü yönetimden dolayı işçi maaşlarını ödeyemedikleri için temel hizmetler bile aksar. Kentsel dönüşüm projelerindeki dolandırıcılıkların arkasında kendi partililerinin sureti belirir. Eski ve yeni başkanların şehre zerre kadar faydası olmayan kişisel kavgaları ayyuka çıkar. Karşımızda neresinden tutsanız elinizde kalan bir İzmir fotoğrafı var. CHP Genel Başkanı bile bu durumun farkına varmış olmalı ki İzmir'in temsilindeki sorunları ikrar etmek mecburiyetinde kaldı. Kendi görevlerini yapmaktan aciz yönetimlerin başarısızlıklarını Atatürkçülük maskesiyle, ilericilik örtüsüyle, çağdaşlık perdesiyle gizlemeye çalışması da ayrı bir hastalık. İzmir her alanda geriliyor."

'MİRASI YAĞMALIYORLAR'

Erdoğan, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal, 'Benim en büyük eserim Cumhuriyettir' derken, bunların Cumhuriyetin gelişmesine, kalkınmasına zerre kadar katkıları olmadı. Tam tersine, kendilerine affınıza sığınarak söylüyorum, kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerle birlikte belediyelerde soygun düzeni kurmayı "Kent Uzlaşısı" adı altında meşrulaştırma çabasına girdiler. Kimi zaman seçim kazanmak, kimi zaman ceplerini doldurmak için yıllardır Gazi Mustafa Kemal'in mirasını yağmalamaktan bıkmadılar. Bir de utanmadan, arlanmadan, haya etmeden çıkıp bizim terörsüz Türkiye çabamızla kendi suç ortaklıklarını bir tutmaya kalkıyorlar. Eski Genel Başkanları bu şehrin milletvekili oldu. Yeni Genel Başkanları güya kendisini İzmirli olarak görüyor. Topunun birden İzmir'e tırnak ucu kadar bir faydası, hizmeti dokundu mu? Belki geride hiçbir eser, hiçbir hizmet bırakmadılar. Ama her İzmir'e gelişlerinde yediler, içtiler, dağıldılar. Gazi'nin emaneti olan Cumhuriyete en büyük zararı, sorsanız Atatürkçülüğü ve Kemalizmi kimseye bırakmayan işte bu mirasyedi tayfa vermektedir" ifadelerini kullandı.

1 TRİLYON TL KAMU YATIRIMI

CHP'yi ve ona oy verenleri, bu proje ürünü istismar siyasetinden kurtarmak, İzmir'in kurtuluşunu, ülkenin istiklaliyle bir tutan ecdada da gazinin hatırasına da demokrasimize de yapılacak en büyük hizmet olacaktır" diyen Erdoğan, "Biz her kesimden insanıyla 85 milyonun tamamına olan sevgimizi, muhabbetimizi, eser ve hizmet siyasetiyle göstermiş bir partiyiz. Nitekim İzmir'e de son 22 yılda günümüz rakamlarıyla 1 trilyon 275 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 16 milyar lira, eğitimde 69 milyar lira, gençlik ve sporda 11 milyar lira, sosyal yardımlarda 145 milyar lira, sağlıkta 45 milyar lira, çevre ve şehircilikte 186 milyar lira, ulaşımda 245 milyar lira, tarım ve ormanda, tarımsal hibe destekleri dahil, 121 milyar lira, sanayi ve teknolojide verdiğimiz teşviklerle birlikte 46 milyar lira, enerjide, kamu ve özel, toplam 326 milyar lira, kültür ve turizmde 7 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte, teşviklerle birlikte, toplam 58 milyar lira yatırımı hayata geçirdik. İzmir'e 4 yeni devlet üniversitesi kurduk. İzmir Şehir Hastanemiz 2060 yatağıyla 1 yıldan beri vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Ayrıca 800 yataklı Tepecik Şehir Hastanemizi yatırım programımıza aldık" dedi.

PROJELER HAYATA GEÇTİ

Erdoğan, "İzmir-İstanbul Otoyolu'nu inşa ederek yaklaşık 8,5 saat süren yolculuk süresini 3,5 saate indirdik. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu açtık. Sabuncubeli Tüneli ile İzmir-Manisa arası ulaşım süresini 15 dakikaya indirdik. Demiryollarında İzmir'in trafik sorununa kalıcı çözüm getirmek amacıyla İZBAN projesini hayata geçirdik. İZBAN şehrin kuzeyindeki Aliağa'dan, güneyindeki Selçuk'a kadar uzanan 136 kilometrelik bir güzergahta şu anda hizmet veriyor. Yapımı süren Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattımızı inşallah 2027'de bitirmeyi hedefliyoruz. Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile bu bölgeyi lojistik sektörünün ve sanayinin nabzını tutacak bir merkeze dönüştürdük. Adnan Menderes Havalimanımızı yenileyip kapasitesini artırarak 2002 yılında 2,3 milyon olan yolcu trafiğini 2024 yılında 11,5 milyonun üzerine çıkardık. Şubat ayında da Çeşme'ye, seneye Karaburun'a doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz" dedi.

YILLARCA DERTLENDİ

Erdoğan, "İzmir'i temsil etmeyi beceremeyenler bu şehrin, ülkenin içeride ve dışarıda yürüttüğü mücadelelere kayıtsız bir yer olduğu intibaını vermek için de özel bir gayret sergiliyorlar. Halbuki İzmir, yıllarca mazlumların derdiyle dertlenmiş, yüreğini de toprağını da onlara açmış bir şehirdir. Osmanlı'nın son döneminde, Ege'nin muhtelif yerlerinde, Balkanlardan, Kafkaslardan, diğer yerlerden evlerini terk edip gelmek zorunda kalan yüz binler, milyonlar önce İzmir'e sığınmıştır. Bir kısmı ülkenin başka yerlerine gitse de önemli bir bölümü de İzmir'i kendine yeni vatan olarak seçmiştir. İzmir'in gündemini Türkiye'den ayrıştırmaya kalkmak en hafif tabiriyle gaflettir. Rusya-Ukrayna savaşından, Suriye'deki devrime, Balkanlardaki gerilimlerden Afrika'daki anlaşmazlıklara, Akdeniz'deki enerji ve etki çekişmelerinden Kafkasya ve Orta Asya'daki arayışlara kadar her konu bizim gündemimizdedir, öyle olmak mecburiyetindedir. Hatta bu listeyi Antarktika'da araştırma istasyonu kurmaktan uzaya çıkma çalışmalarına kadar çok daha geniş bir alana teksif edebiliriz" dedi.

"İZMİR'E 2 TRİLYON 275 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPILDI"

. İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı 2027 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Bizim yaptığımız yatırımlar, Cumhuriyet tarihinde yapılanların 5 katı, 10 katıdır.

. İzmir'e de 22 yılda günümüz rakamlarıyla 1 trilyon 275 milyarlık yatırım yaptık. Adalette 16 milyar lira, eğitimde 69 milyar lira, gençlik ve sporda 11 milyar lirayı buldu.

. Sosyal yardımlarda 145, sağlıkta 45, çevre ve şehircilikte 186 milyarlık yatırımı hayata geçirdik.

. 2060 yataklı İzmir Şehir Hastanemiz hizmet veriyor. Tepecik Şehir Hastanesini de yapacağız.

. İzmir'e 4 yeni devlet üniversitesi kurduk. İkisi stadyum, toplam 115 adet spor tesisi inşa ettik.

HAVALİMANINDA KARŞILAMA

Başkan Erdoğan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan'ı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı.

CHP SEÇMENİNE SABIR DİLİYORUM

Başkan Erdoğan, AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresine katıldı. Erdoğan, "Boş gündemlerle meşgul olamayız. Muhalefetin iş bilmezliği bizim referansımız olamaz. Onların sorun çözmek gibi bir derdi olmadığını biliyoruz. Dünya muhalefetin umurunda değil. Eski genel başkanlarını yere göğe sığdıramıyorlardı. Sürekli övgü yağmuruna tutuyorlardı. Türkiye'yi kurtaracak adam dedikleri Bay Kemal'i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler. Yeni genel başkana siyasette rekabeti daha yapıcı şekilde yapması için bir şans tanıdık. Eskisinden daha büyük bir savrulma yaşadılar. CHP adaletin tecellisine engel olamaz. Kırmızı kart gibi bu da CHP'ye çok yakışmış. CHP seçmenine bir kez daha sabır diliyoruz" dedi.

GÜLSÜM NİNE HAYALİNE KAVUŞTU

AK Parti İzmir 8. Olağan Kongre için İzmir'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ölmeden son isteğim Cumhurbaşkanımız ile görüşmek" diyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı'nın elini öptü. Yeni Asır olarak gündeme getirdiğimiz Gülsüm Nine'nin isteği, dün gerçekleşti. Hayattaki en büyük isteğinin Başkan Erdoğan'la tanışmak olduğunu söyleyen Gülsüm Nine dün Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye sağlık ekiplerinin kontrolünde geldi.

'SENİN EVLADIN BİZİZ'

Gülsüm Sakallı kulisteki bakanların ve il yönetiminin büyük ilgisi ile misafir edildi. "Kaç çocuğun var?" sorusuna "Çocuğum yok" diyerek cevap verdiğinde söze giren Erdoğan, "Senin evladın bizleriz" dedi. Duygusal anlar yaşayan Gülsüm Nine, "Hayattaki en büyük isteğim sizinle tanışmaktı. Bugünü asla unutamam. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.

YENİ ASIR'A TEŞEKKÜR

Konak'taki evinde yalnız yaşayan Gülsüm Nine, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile haftada iki gün sağlık taramasından geçirilecek, tüm kontrolleri yapılacak. Ayrıca evinin temizlik ve bakım gibi acil ihtiyaçlarının karşılanmasının da talimatını verdiği öğrenildi. Başkan Erdoğan ile tanışmasına yardımcı olan Yeni Asır ailesine teşekkür eden Gülsüm Sakallı, "Hiç aklıma gelmeyecek bir olay yaşadım. Yıllardır kapıdan dışarı çıkmıyordum. Şimdi hem hayalim gerçekleşti hem de dışarı çıktım. Çok heyecanlandım. Recep Tayyip Erdoğan elimi öptüğünde kalbim duracaktı" dedi.

YENİ ASIR EKİBİ KONGREYİ İZLEDİ

Yeni Asır ekibi kongreyi izlemek için Halkapınar Spor Salonu'ndaydı.

KONGREDEN NOTLAR

PANKARTLAR AÇILDI AĞLAYANLAR OLDU

Başkan Erdoğan'ı görmeye gelen vatandaşlar pankart açtı. Pankartlardaki "Seninle yürümeye devam sonsuz sevgiler Reisim" ifadeleri dikkat çekti. Bazı vatandaşlar da heyecan ve mutlulukla gözyaşlarına boğuldu.

HALKAPINAR SPOR SALONU SÜSLENDİ

GÜNLER öncesinden kongre için hazırlıklara başlanan Halkapınar Spor Salonu, AK Parti'nin renkleriyle süslendi. Protokol, basın mensupları ve partililer için özel bölümler oluşturulurken, organizasyonun sorunsuz ilerlemesi için geniş güvenlik önlemleri alındı. İlçe başkanlıklarından kaldırılan özel servis araçlarıyla çok sayıda partili, genel kurulun yapılacağı alana yönlendirildi.

PARTİLİLER SALONA ERKENDEN GELDİ

Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen kongre için partililer ve davetliler sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplanmaya başladı. Kongreye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacak olması, heyecanı daha da artırdı. Partililer, salonun içinde ve çevresinde toplanarak, kongrenin başlamasını beklerken sık sık Erdoğan lehine tezahüratlarda bulundu.

BİLAL SAYGILI GÜVEN TAZELEDİ

AK Parti Olağan Kongre dün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla tamamlandı. Kongrede tek aday olarak gösterilen Bilal Saygılı, yeniden İl Başkanı seçildi.

HER YAŞTAN VATANDAŞ GELDİ

Kongreye 7'den 77'ye pek çok partili katıldı. Kıbrıs ve Kore gazileri ise kongreye üniformalarını giyip madalyalarını takıp katıldı.

BAKANLAR VE VEKİLLER KATILDI

Kongreye Başkan Erdoğan'ın yanı sıra; Son Başbakan Binali Yıldırım, Genel Başkanvekilleri Efkan Ala, Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir, Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya, Nihat Zeybekci, Ömer İleri, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaarslan, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu, Eyüp Kadir İnan, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Ceyda Bölünmez Çankırı, Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar ve Mehmet Ali Çelebi katıldı.

FOTOĞRAFLAR: ERCAN AKGÜN