Vekille tartıştı CHP’den atıldı! Belediye başkanı partisinden kovuldu

Geçtiğimiz yıl yerel secim döneminde CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ü, Sultanhisar'ı ziyaret etmemek ve ilçe başkanının rakip aday lehine çalışmasına sessiz kalmakla suçlayan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, o dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Cumhur İttifakı adına çalışanlarla birlikte pazara çıkacak yüzünüz var mı?" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirmişti. Başkan Yıldırımkaya'nın bu suçlamalarına karşılık CHP Milletvekili Süleyman Bülbül ise "Partimizin tüzüğü bellidir. Parti içi hukuk çalışacak" derken disiplin sürecine işaret etti. Yıldırımkaya ise "Beni tehdit mi ediyor? Beni partiden mi atacakmış, disipline mi verecekmiş? Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

İHRAÇ KARARI ÇIKTI

Milletvekili Bülbül ve Başkan Yıldırımkaya arasındaki bu gerilimin ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu devreye girdi. Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları sonrası hakkında yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu Yıldırımkaya parti kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 1 yıl süreyle geçici çıkarma cezası aldı. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ye'de ya, partisinden ihraç edilmesine sert tepki gösterdi. Kararın haksız olduğunu savunarak CHP yönetimine ve Süleyman Bülbül'e yüklenen Yıldırımkaya, "Süleyman Bülbül yıllardır bu partinin içinde ama bizim başardığımızı başaramadı. Bunun karşılığı olarak ihraç edildik" diye konuştu.

'HERKES HER ŞEYİ ULU ORTA KONUŞAMAZ'

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise Yıldırımkaya'nın partisinin disiplin kuralları doğrultusunda cezalandırıldığını belirterek, "CHP, tüzükle yönetilen bir partidir. Özellikle biz gibi yöneticilerin, disiplin suçu işleme özgürlüğü yoktur. CHP'de herkes her şeyi ulu orta konuşamaz, konuştuğunda da tüzük uygulanır" ifadelerini kullandı.