CHP’de İmamoğlu rahatsızlığı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kendi partisinden sert tepkiler geliyor. Önemli açıklamalarda bulunan CHP'li eski Sincan Belediye Başkanı Aziz Gürsoy, "Ekrem Bey parti hukukuna aykırı dayatmaları artık bırakmalı" dedi. Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tüm anketlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gerisinde çıkan Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i kıskaca alarak ön seçim yapılmasını kabul ettirdiği ortaya çıkmıştı. CHP tabanında Ekrem İmamoğlu kadar gücü ve karşılığı olmayan Mansur Yavaş'ı adeta sessizce saf dışı bırakmaya yönelik bu adım partide de tepkilerin artmasına sebep oldu.

'KİŞİ SİYASETTE KENDİNİ BİTİRİR'

Parti içerisindeki ön seçim tartışmalarını değerlendiren Aziz Gürsoy, Mansur Yavaş'ın İstanbul'da neredeyse zoraki şekilde İmamoğlu ile el ele verdiği poza da atıfta bulunarak, "Mansur Bey'in yargı sürecine yönelik desteğini sanki Ekrem Bey'in parti hukukuna aykırı dayatmalarına destek ve işbirliği olarak yorumluyorlar. Ekrem Bey'in bu bireysel egosunu tatmin yürüyüşüne destek beklenemez" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun genel merkezi baskı altında tutmasına da sert tepki gösteren Gürsoy, "Siyasetin en temel kuralıdır, siyasette kimse kimseyi bitiremez, insan kendi kendini bitirir. Ekrem Bey bu ısrarıyla kendi tabanındaki itibarını da aşındırıyor" dedi.

'BURASI BİR DÜZEN PARTİSİNE DÖNÜŞTÜ'

ESKİ Sincan Belediye Başkanı Aziz Gürsoy, aday belirleme sürecinde krizlerle boğuşan CHP'ye yönelik daha önce de sert eleştirilerde bulunmuştu. Partisi CHP'nin "tam bir düzen partisine dönüştüğünü" dile getiren Gürsoy, "CHP'de aday belirlemede aday borsaları var. İnanılmaz paralar dönüyor. Duyuma değil bilgiye dayalı gözlemim. Değişim tam bir palavra" şeklinde konuşmuştu.