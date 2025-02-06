Saygılı’dan Tugay’a cevap: İzmirli hizmet bekliyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'i tanımadığına yönelik söylemlerine cevap verdi. Saygılı, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi İzmir'i de karış karış bilen, yıllardır bu şehre hizmet eden, İzmir'in sorunlarını en iyi analiz eden liderdir. Peki İzmir'i gerçekten tanımayan kim, biliyor musunuz? 25 yıldır bu şehri yöneten CHP'li belediyeler!" dedi.

"İZMİRLİLERİN SESİ OLDU"

"Cumhurbaşkanımız, İzmir'in altyapı eksikliklerini, Körfez'deki kirliliği, yapılamayan kentsel dönüşümü ve bitmeyen trafik sorununu dile getirerek İzmirlinin sesi olmuştur" diyen Saygılı, "Körfez tertemiz diyorsunuz; peki balık ölümlerini, kötü kokuyu, yağmurda taşan lağım sularını ne çabuk unuttunuz? Halk sahilde oturuyor diye İzmir'i sorunsuz göstermek, kentin asıl problemlerini gizlemek demektir. Sayın Tugay, İzmir hizmet bekliyor, laf değil" eleştirisinde bulundu.