En acı isyan: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi!

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da da hüzün hakimdi. Enkazda kaybettiği gelini ve 3 torununu mezarları başında anan Atrak Kaleş, "Bu acı hiç dinmiyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Büyük acılar yaşadıklarını söyleyen Kaleş, "Apartman ilk saniyelerde çöktü. 7 gün sonra cenazelerini toplu olarak çıkardık. Ölü gibi yaşıyoruz bu dünyada. Yeni bina bu kadar kolay çöker mi" diyerek isyan etti.

SESSİZ YÜRÜYÜŞ...

Asrın Felaketi'nin 2'nci yıl dönümünde Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Adıyaman'da bir araya gelen on binlerce vatandaş faciada hayatını kaybedenler için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yapılan yürüyüşlerin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar birçok ilde, yaşamını yitirenler için depremin yıkıcı olduğu noktalara karanfil bıraktı. Yakınlarını kaybedenler ise, onların fotoğraflarını taşıyarak yürüyüşe katıldı. Bazı illerde beyaz balonlar yakılıp gökyüzüne bırakıldı.