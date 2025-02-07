Yıl bitmeden 453 bin konut teslim edilecek

'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depreminin üzerinden 2 yıl geçti. Yıkıma uğrayan 11 ilde asrın inşa seferberliğini hızla sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem şehitlerini de özel bir törenle andı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıkıma uğrayan Adıyaman'da düzenlenen "Bir oluruz" temalı törene katıldı.

DEVLET HALKININ YANINDA

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yitirdikleri 53 bin 737 kişinin her birine Allah'tan rahmet niyaz etti ve salondakilerle birlikte şehitler için Fatiha suresini okudu. Başkan Erdoğan, hem 6 Şubat gecesinin acısını ilk günkü tazeliğiyle kalplerde hissettiklerini hem de devletin desteği, milletin dayanışması ile deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Erdoğan, "O zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla 'devlet nerede' diye soranlara, 'devlet işte burada halkının yanında' diyerek cevabımızı güçlü bir biçimde verdik. Devleti, evsiz kalan analarımızın, babalarımızın, evlatlarımızın ellerini tutarken, dertlilere derman olurken gösterdik" diye konuştu.

3 TRİLYONLUK YATIRIM YAPILDI

Ankara ve İstanbul'daki sıcak ofislerinden ahkam kesenlere, aynaya bakmadan "Bize ne yaptınız?" diye soranlara özetle bazı rakamları hatırlatmak istediğini ifade eden Erdoğan, "Son iki yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. Kalan 252 bin konut ve iş yerimizi de hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylelikle yılbaşına kadar toplam 453 bin konut, yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız" diye konuştu.

BÖLGENİN YOLUNU UNUTTULAR

Çiftçilere de önümüzdeki 5 yılda çeşitli kalemlerde toplam 250 milyon dolar hibe vereceklerini duyuran Erdoğan, "Biz deprem bölgesini yıl dönümlerinde hatırlayan, laf üstüne laf koyanlardan değil taş üstüne taş koyanlardanız. İhya ve inşa çalışmalarını başarı ile yürütüyoruz. Muhalefetin de belediyelerinde reklama ayırdığı bütçeyi deprem bölgesine ayırarak çalışmalarımıza katkı sunmasını bekliyoruz. Sürekli yapılan işlere kulp takarak muhalefet edilmez" dedi. Ana muhalefet liderinin seçimden önce bedava ev sözü verip sonra buhar olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Yüksek perdeden konuşanların çoğu deprem bölgesinin yolunu unuttu" şeklinde konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmalarının ardından hak sahiplerine konutlarının anahtarlarını teslim etti.

6 ŞUBAT 2023

FELAKETİN İZLERİ SİLİNDİ

6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıcı etkisi gün ağarınca ortaya çıkmış ve birçok ilde drone ile havadan görüntülenmişti. İlk günden bu yana yoğun bir çalışma sürdüren Türkiye Cumhuriyeti devleti, depremin izlerini 2 yıl içinde silmeyi başardı.

6 ŞUBAT 2025

53 binin üzerinde can kaybının ve çok sayıda yaralının olduğunu afet sonrası, 11 ildeki enkaz görüntülerinin yerini deprem konutları aldı. 2 yıl önce havadan görüntülenen noktalar, dün aynı açıdan tekrar kaydedildi ve değişim gözler önüne serildi.