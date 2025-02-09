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Başkan Erdoğan’dan Asya çıkarması

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Başkan Erdoğan’dan Asya çıkarması

Türkiye, Yeniden Asya açılımıyla Asya ülkeleriyle ilişkilerine günden güne ivme kazandırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret edecek. Görüşmelerin ana gündeminde Gazze, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular yer alacak. Türkiye'nin gurur sektörlerinden savunma sanayi de bu ziyaretlerde masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan'ın Asya turunun ilk durağı Malezya olacak. Malezya, denizcilik başta olmak üzere bir çok alanda Türk savunma sanayi ürünleriyle ilgileniyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı STM'nin Malezya için 3 korvet inşa etmesi konusunda uzlaşıldı. D8 üyesi olan Malezya, ayrıca Türkiye'nin 2013 yılından beri zirvelerine davet edildiği ASEAN'ın önemli bir ortağı.

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