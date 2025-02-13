Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İddialar siyasi partiler kanununa göre suç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunurken CHP kurultayındaki usulsüzlük iddialarını yorumladı. CHP kurultayıyla ilgili ortaya atılan iddiaların kaynağının CHP mensupları olduğunu belirten Tunç, "Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine baktığımız zaman, bu tür davranışların suç teşkil edeceğini gösteren mevzuatımız var. Cumhuriyet Başsavcılığının tabii ki bu iddiaları değerlendirmesi gerekir. Şu an soruşturma aşamasında. Bu soruşturma neticesinde eğer somut delil elde edilirse, bu noktada soruşturma devam eder ve yargı gerekli kararı verir" dedi. Bakan Tunç, "Siyasi Partiler Kanunu'muzun 112. maddesi, oylamaya hile karıştıranların 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılacağına yönelik hükmüne amir. Bunun kongre iptalini gerektirip gerektirmediğine dair ayrı bir yargılama gerektirir" diye konuştu. ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verilmesine ilişkin ise Tunç, "Bu karar temyize tabi bir karar, ilgililer itiraz edebilir" yorumunda bulundu.