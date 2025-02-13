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Emine Erdoğan Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Emine Erdoğan Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü'ne (YEE) ziyarette bulundu. Emine Erdoğan'ı enstitüye girişinde, YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ve YEE Endonezya Müdürü Cemal Şahin ile ellerinde Türk ve Endonezya bayrakları taşıyan çok sayıda öğrenci karşıladı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Emine Erdoğan, enstitüyü gezerek, Aliy ve Şahin'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan, 1567-1920 yıllarına ait Osmanlı-Endonezya ilişkilerini gözler önüne seren Arşiv Belgeleri Sergisi'ni gezdi. Emine Erdoğan, Endonezyalı öğrencilerle sohbet etti. Enstitüde eğitim alan öğrenciler, Emine Erdoğan'ı "Yine bekleriz" diyerek uğurladı.

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