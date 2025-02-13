“Filistin Devleti’nin kuruluşu geciktirilemez”

Başkan Erdoğan, Endonezya ziyareti kapsamında diplomasi maratonunu sürdürdü. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile 13 anlaşmayı imza altına alan Erdoğan, ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşıladıklarını belirten Erdoğan, "Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ZARAR BÜYÜDÜ

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasının daha fazla geciktirilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Bunu aşındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayrimeşrudur, daha fazla çatışma, daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan, bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Hukukta prensip, zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir" diye konuştu.

BAŞKENTİN İNŞASI

Filistin ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduklarını belirten Erdoğan, "Enerji, tarım, ticaret, savunma sanayisi, iletişim, eğitim gibi çeşitli alanlarda 13 mutabakat metni imzalandı. Savunma sanayinde mevcut projeleri ve ilave iş birliği imkânlarını gözden geçirdik. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hâle getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, enerji, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Bilhassa, Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'nın inşa sürecinde, dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ediyoruz" dedi.

ASEAN'LA İŞBİRLİĞİ

Erdoğan konuşmasının devamında, "Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemizi 203 bin, ülkemizden Endonezya'yı ise yaklaşık 50 bin turist ziyaret etti. Bu rakamlar sevindirici olmakla birlikte potansiyelimizin altında. Ülkemizde eğitim almış yaklaşık 5 bin Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz. Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ve TİKA bu alanlardaki iş birliğimize katkıda bulunmaya devam edecek. ASEAN ve üyeleriyle münasebetleri geliştirmekte kararlıyız. ASEAN Sekretaryası'na ev sahipliği yapan Endonezya'nın, Türkiye'nin ASEAN'la iş birliğinin güçlenmesinde vereceği desteğe güveniyoruz. Birleşmiş Milletler, G20, MIKTA, D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlardaki münasebetleri artırma hususunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Pakistan'a gitmek üzere Endonezya'dan ayrılan Erdoğan'ı, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, sarılarak uğurladı.

ORTAKLIK GÜÇLENİYOR

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ise, "Endonezya ve Türkiye'nin yüzyıllardır ilişkileri var ve Osmanlı'dan beri bağımız çok güçlü şekilde devam ediyor. İki ülke arasındaki ilişkiler en yüksek seviyeye ulaştı. Endonezya ve Türkiye arasında ortaklığı güçlendirme konusunda kararlıyız" Subianto, "Endonezya ve Türkiye arasında savunma sanayisi iş birliği çabalarına daha çok destek vermek istiyoruz" diye konuştu. Görüşmeler sonrası "Türkiye ve Endonezya Liderlerinin Ortak Beyanı" yayımlandı. Beyanda "Her iki Cumhurbaşkanı Gazze halkının ana vatanlarından taşınması fikrini reddetmiştir" ifadeleri kullanıldı. Endonezya'da onuruna verilen resmi öğlen yemeğine katılan Başkan Erdoğan, burada Mehter Marşı'na eşlik etti. Ayrıca, Subianto'ya TOGG hediye etti.

GÖRKEMLİ RESMİ KARŞILAMA

Başkan Erdoğan, Endonezya'nın Bogor şehrinde Cumhurbaşkanı Subianto tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın makam aracını, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı girişinde karşılayan süvariler, bina girişine kadar araca eşlik etti. Erdoğan'ı, makam aracından indiğinde Endonezyalı çocuklar, Türk ve Endonezya bayraklarıyla selamladı. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Erdoğan'ı giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı, top atışı yapıldı.