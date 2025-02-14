Emine Erdoğan’dan Pak-Türk Maarif Okulu’na ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pakistan'da Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'nı ziyaret etti. Ziyareti sırasında öğrencilerle bir araya gelen Emine Erdoğan açıklamasında, "Eğitimle güçlenen her birey, daha yaşanabilir bir dünya için atılmış en kıymetli adımdır. Burada eğitim gören kız çocuklarımızla bir araya gelmek, onların azmi ve öğrenme tutkusu ile ilham verici bir buluşmaya vesile oldu. Yalnızca akademik başarıya odaklanmayan merkezde, öğrencilerin spordan, sanata her alanda yeteneklerini geliştirebiliyor olmaları memnuniyet verici. Geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri eserleri hayranlıkla inceledim. Maarif Okulları'nın geleceğe yön veren vizyonunu destekleyen herkesi tebrik ediyorum" dedi. Öte yandan Emine Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı: "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Gecesini tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin vesilesiyle Cenabı Hak'tan insanlığa hidayet ve savaş bölgelerindeki mazlum kardeşlerimize kurtuluş niyaz ediyorum. Ramazanı Şerif'e esenlikle kavuşma duasıyla, gecemiz mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'in nuru yeryüzünü kuşatsın."